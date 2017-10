Alaeddine Slim: "No tiene sentido hacer una película conociendo el resultado"

Túnez, 21 oct (EFE).- Nacido en 1982 en la histórica ciudad tunecina de Susa, el director Alaeddine Slim es una "rara avis" que triunfa en el panorama cinematográfico de Túnez, en pleno ascenso tras varios años buscando su sitio bajo el peso de las "primaveras árabes" y la compleja transición política que vive el país.

Su "opera prima", una denuncia sin palabras de la inmigración irregular titulada "El último de los nuestros" ha sido elegida por las autoridades locales para competir con otras 92 cintas de todo el mundo en la larga carrera por el Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

"Es muy difícil pasar el proceso de selección pero siempre puede ocurrir un milagro", explica a Efe en una inusual entrevista, ya que no acostumbra a recibir a la prensa.

La apuesta resulta arriesgada para un país que nunca ha logrado llegar a la alfombra roja.

Como el propio Slim reconoce, su trabajo "es especial", un film experimental, híbrido, en el que se mezcla ficción y realidad y en el que durante los 94 minutos que se desarrolla, el espectador no escucha una sola palabra.

"El objetivo era disfrutar del momento", explica aludiendo a su equipo de producción, al que llama cariñosamente "el ejército de los doce monos", en referencia a la conocida obra norteamericana de ciencia-ficción.

"No tiene sentido hacer una película conociendo de antemano el resultado", agrega sobre una historia en la que se mezcla con maestría silencio y oscuridad casi absoluta, que no todo el mundo es capaz de apreciar -admite- pero "que no deja a nadie indiferente", resalta.

Filmada con enormes dificultades, "El último de los nuestros" relata el periplo de un "harraga" (inmigrante clandestino) subsahariano, que atormentado por una crisis existencial decide atravesar el Mediterráneo.

En su viaje, los proyectos se van torciendo y el protagonista -papel interpretado por el actor Jawher Soudani-, termina perdido lejos de la civilización, en un paisaje que corta la respiración y que muestran la naturaleza extrema del territorio tunecino.

"El espacio y el momento no tienen importancia, puede ocurrir en Túnez o en cualquier otro lugar", revela Slim.

"Yo no pretendo hablar solamente del tema de la migración clandestina, que está de actualidad, quiero ir más allá, hablar del deseo de circular libremente, de mejorar las condiciones de vida", precisa.

Sin palabras, para que cualquier persona en cualquier lugar pueda entenderla, habla, al fin y al cabo, de algo tan humano como la búsqueda de una vida mejor y la soledad.

"La historia ya no me pertenece, ahora es de los espectadores y son ellos los que tienen que interpretarla", señala el director sobre una cinta que ha tenido escaso tirón en taquilla, pero que ha cosechado numerosos premios en la escena internacional, incluyendo el Festival de Cine de Venecia.

Una película independiente y con un presupuesto muy humilde, en cuya producción participaron cuatro productoras tunecinas e instituciones del Líbano, Qatar, Emiratos Árabes y Holanda, de la que dice sentirse orgulloso, ya que es el resultado de una forma muy personal de entender el cine.

"Cuando terminé mis estudios de cine en 2004 estaba impresionado por el trabajo que se hacía en otros países, jóvenes realizadores de Rumanía o de Rusia que contaban con muy poco presupuesto, y pensé que se podía hacer lo mismo en Túnez", explica.

Con esta idea, en 2005 creó junto a un amigo la productora Exit Productions, dedicada en principio a "hacer vídeos institucionales y comerciales, que reinvertíamos en nuestros proyectos personales. A finales de 2014 "teníamos mucha energía y unos ahorros y nos planteamos hacer esta película", revela.

Desde ella, Slim apoya también a otros realizadores, con los que ha colaborado en una quincena de trabajos, consciente de las dificultades con las que se topa aquel que quiere hacer cine independiente.

"Soy productor por obligación, o más bien, acompañante. Al Estado no le importa la cultura, no hay una proyección a largo plazo. Cada proyecto es pospuesto o anulado por la llegada de un nuevo responsable", señala.

"Actualmente existen sólo 14 salas de cine en todo el país. Por suerte hay otras opciones, como las distribuidoras que intentan avanzar, pero están limitados. Es el Estado es quien tiene que tomar las riendas y apoyarles", recalca.

Sobre todo, recuerda, porque "desde hace tres o cuatro años hay un renacimiento del cine tunecino y muchas de las películas tunecinas están teniendo un gran reconocimiento a nivel mundial".

Un reconocimiento que está abriendo las puertas a muchos actores y directores tunecinos, casi obligados a una emigración vital, con nuevos horizontes, que Slim, al contrario de su protagonista, no está aún decidido a cruzar.

"No puedo dejar Túnez, no puedo estar fuera más de un mes; necesito volver", acaba.