Mir afirma que "la clave para ganar es el ritmo"

Phillip Island , 21 oct .- El español Joan Mir (Honda), tercer mejor tiempo en la categoría de Moto3 y que mañana podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo en Australia, señaló que "la clave para ganar es el ritmo" y él lo tiene "muy bueno".

"Estoy contento, pero no muy, muy contento, porque después de cómo han ido los libres esperaba ser el más rápido, pero al serlo los demás pilotos no me dejan y se ponen detrás de mí y eso ha hecho que se me pusiese todo un poco al revés en la calificación, pero salgo en la primera fila y he hecho el tiempo totalmente solo", explicó el líder del mundial.

"Es muy fácil ponerte detrás de un piloto por el viento y, cuantos más hay delante, más te llevan, así que intentaremos gestionar la carrera lo mejor posible porque va a ser un grupo duro", aseguró Mir.

Durante algún tiempo su rival por el título, Romano Fenati, estuvo tras él también y Joan Mir comentó al respecto: "Si corto, yo tampoco hago nada y quiero ir a mi aire, como en todos los entrenamientos y él ha podido hacer una vuelta, pero está claro que no tiene un ritmo buenísimo".

"Será una carrera típica de Australia, en grupo, y ya veremos si se puede romper", reconoció Joan Mir, quien agregó que "salir en la primera línea siempre facilita mucho las cosas pero toca gestionarlo" si quieren el campeonato.

"Si es en seco, lo tenemos bastante bien y haré mi carrera pues hemos trabajado muy duro en los libres, con muchas vueltas, y quiero que ese trabajo dé sus frutos; quiero intentar ir a por todas, ir a ganar", aseguró.