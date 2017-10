Yabucoa, primer municipio golpeado por huracán María, empeñado en levantarse

Yabucoa , 20 oct .- Olvidando la dramática experiencia de haber sido los primeros afectados por los estragos de del huracán María hoy hace un mes, los ciudadanos del municipio de Yabucoa, en el sureste de Puerto Rico, se han comprometido a levantarse y tratar de normalizar su diario vivir.

"Poco a poco la gente se va levantando. No muy rápido, pero vamos ahí", afirmó a Efe Adalberto Camacho Reyes, en la entrada de su afectado negocio, "La tiendita Picú, la original", ubicado hace 22 años en la Calle Catalina Morales del municipio.

Los intensos vientos del poderoso huracán María, de categoría 4 -la segunda más poderosa en la escala Saffir-Simpson- destruyeron la mayoría de los establecimientos y residencias en Puerto Rico construidos en madera y zinc, y mayormente las de Yabucoa, incluyendo el negocio de Camacho Reyes.

Camacho Reyes puso a salvo del embate del ciclón una limitada cantidad de productos enlatados, como habichuelas y salchichas, además de pequeñas cajas de sazón y sopas, café, detergente, azúcar, aceite para cocinar y refrescos enlatados, entre otros.

"Me estoy levantando poco a poco. He vendido cositas por ahí, pero no es como antes", añadió Camacho Reyes, quien lamentablemente no cuenta con un toldo para su techo ni un generador de electricidad para mantener frescas algunas de las carnes que vendía.

"Hace falta la luz, el agua. Me hace falta el techo porque todo se está mojando aquí, pero vamos a repararlo porque esto es alquilado", aseguró el comerciante.

La escena actual de Yabucoa es similar a la de todo Puerto Rico tras el desastre: árboles y postes eléctricos caídos, ríos desbordados y estructuras con techos de zinc hechas añicos.

La caída total de la electricidad en la isla después del paso de María fue una de las mayores preocupaciones para sus residentes, así como para los negocios de comida o pequeñas tiendas, aunque muchos de estos utilizan generadores de electricidad, a pesar de que el combustible puede sobrepasar las ganancias diarias.

Con un generador, con el que puede conectar una estufa de gas y con un fogón a leña, al estilo antiguo, el chef Juan Nieves ha podido trabajar en el negocio de su cuñado.

Y es que en la llamada "Ciudad del nuevo amanecer", Nieves estableció hace tres semanas el negocio de venta de almuerzos de su cuñado, bautizado ahora como "El sobreviviente", porque resistió las acometidas de María pese a estar ubicado al lado de un río y tener su techo construido en zinc.

En entrevista con Efe, Nieves, capitán del Equipo Nacional Culinario de Puerto Rico, explica que elabora almuerzos de arroz blanco, habichuelas, pollo frito o bacalao a solo cinco dólares, "si el cliente lo tiene", pues para él "lo importante es darle comida caliente a la gente".

Se hace "cuesta arriba operar sin agua ni luz. Hemos vuelto a los tiempos de antes, usando el fogón. El sacrificio es grande en madrugar para conseguir todos los productos y empezar a cocinar", contó Nieves, padre de dos hijos y chef del restaurante Funche en el Jardín Botánico de Caguas, municipio cercano a Yabucoa.

Para Nieves, la situación actual en Puerto Rico es "difícil para algunos" por haber perdido todas sus pertenencias, aunque también "agradable por la unión familiar".

"No hay celulares, no hay internet", señala al explicar que los problemas de comunicación han llevado a la gente, por otro lado, a hablar más con los niños y "tratar de ayudar a quien sea".

"Esto despertó ese sentimiento de ayuda de la gente y creo que ha sido una de las partes más positivas", aseveró.

De igual forma sobrevive económicamente Marilyn Armán Montañez, propietaria de "Bajo un Palmar Pub La Burbu", negocio ubicado en el sector Camino Nuevo y dedicado principalmente a la venta de pastelillos rellenos de carne, pollo, camarones, jueyes, chapín o pizza, y pollos asados.

"Por lo menos veo a la gente más optimista y no como al principio, que era un caos. Las filas de las gasolineras eran inmensas y la gente desesperada, pero gracias a Dios ya se está normalizando todo", relató Armán Montañez a Efe.

"Las ventas van bien. Puerto Rico se está levantando y aquí mucha gente quiere salir adelante. Ves a la gente con ánimo", aseguró la "azucarera", apelativo de los residentes de Yabucoa, uno de los municipios de mayor tradición de béisbol aficionado y de cultivos de plátanos.