Sordo : La aplicación del artículo 155 ahora mismo no es conveniente

Bilbao, 20 oct (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado hoy que medidas como la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución "ahora mismo no son convenientes" y ha vuelto a reclamar la apertura de un escenario de diálogo y negociación para reconducir la situación.

El dirigente sindical, que ha clausurado en Bilbao unas jornadas sobre digitalización de la economía, se ha referido en declaraciones a los medios a la situación en Cataluña en la víspera de que el Consejo de Ministros decida en sesión extraordinaria las medidas que propondrá en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Tras indicar que el presidente catalán, en su respuesta al Gobierno central, ha dejado "implícitamente claro que no había habido declaración unilateral de independencia, cosa que es obvia porque no se votó en el Parlament", ha recordado que "el propio Gobierno dijo que si esto era así, no había razones para aplicar el 155".

El dirigente de CCOO ha emplazado al Gobierno de Rajoy y de la Generalitat a dar pasos para facilitar un diálogo y una negociación que verse sobre cómo recomponer el marco de autogobierno en Cataluña y que "tendrá que correr paralelo a una reforma de la Constitución en España".

El sindicalista ha evidenciado que el Gobierno de la Generalitat tiene "importantes responsabilidades contraídas" con la aprobación de las suspendidas leyes de transitoriedad y de referéndum "que a día de hoy están haciendo que sea muy difícil llegar a un escenario real de negociación y diálogo" y ha considerado que el Gobierno de Rajoy tiene que hacer "una apuesta decidida por ese escenario".

A su juicio, "no se puede solicitar a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia" y cuando "aclara" que no lo hizo "se anuncie la aplicación del artículo 155".

Según ha indicado, "hay que recuperar la calidad del marco de autogobierno en Cataluña y esto pasa por la no aplicación del 155" y por que la Generalitat "dé marcha atrás en ley de transitoriedad y la ley de referéndum".