Ramis apela a tener "precisión y paciencia" ante Reus "trabajado y compacto"

Almería, 20 oct (EFE).- El técnico del Almería, Luis Miguel Ramis, apeló este viernes a que su equipo tenga "precisión y paciencia" ante la visita el domingo del Reus Deportiu al Estadio de los Juegos Mediterráneos, al advertir de que es un rival "difícil", "defensivamente bien trabajado y compacto".

El entrenador tarraconense, que se medirá con uno de los equipos de su tierra, indicó en rueda de prensa que el Reus siempre tiene "la intención de jugar a fútbol, de no regalar el balón, de darle criterio", por lo que el Almería deberá de "darle mucha velocidad y ritmo" a su juego si quiere conseguir la victoria.

"Ellos defensivamente cierran bien su portería, cierran líneas de pase, basculan bien, son un adversario difícil", destacó Ramis, y señaló que el Reus es un equipo que "vive el partido" durante los noventa minutos, desde su portero hasta sus delanteros, además de que "también maneja diferentes alturas de presión y lo hace con contundencia".

Por ello, el preparador rojiblanco incidió en que deben tratar de que el Reus "no domine con el balón", en especial cuando se acerque a su portería, si bien recalcó que no considera que ante el conjunto catalán vaya a ser "más difícil ni más fácil que otro partido, que no lo hay".

"Es otro partido a encarar, conocemos al rival, sabemos de lo que somos capaces de hacer, lo hemos trabajado y lo estamos trabajando bien esta semana, y ahora queda disfrutarlo el domingo, por lo menos por nuestra parte", subrayó.

En el que será el tercer encuentro en casa de los cuatro últimos, Ramis aseveró que es "una semana importante para hacer bueno el punto de la semana pasada" (1-1 como local contra el Valladolid)", que fue "trabajado y merecido cuanto menos".

Añadió que intentarán seguir ofreciendo buenas sensaciones, pero con más acierto ante el marco contrario, ya que, "al final, el fútbol es gol" y lo que ellos pretenden es acercarse siempre a él "de alguna forma, y eso lo elige el camino, el criterio, la forma de ver la progresión hacia la portería rival que quiera el entrenador".