Rahm lamenta no pasar el corte en una de las semanas fatídicas en su juego

Cádiz, 20 oct (EFE).- El español Jon Rahm lamentó este viernes no haber pasado el corte en el torneo 'Andalucía Valderrama Masters', del Circuito Europeo de golf, y consideró una "pena" no haber alcanzado los resultados pretendidos en "una de las tres semanas" del año en las que no ha "jugado bien".

Rahm, quinto en la clasificación mundial, completó el recorrido con una tarjeta de 75 golpes, cuatro más sobre el par del campo, lo que le ha alejado de la posibilidad de luchar por el triunfo final al encontrarse con +7 en la clasificación general y despedirse así del torneo.

En declaraciones facilitadas por la organización, el jugador vasco, número 5 de la clasificación mundial, dejó entrever que se ha podido notar su inexperiencia en su estreno en el campo del Real Club de Valderrama, en San Roque (Cádiz), pero se mostró esperanzado al afirmar que el próximo año quiere volver con "algo más de experiencia".

El vizcaíno achacó su mal juego a un "tema mental" y a las ganas que "tenía la gente" de que "jugara bien".

Por su parte, el español Pablo Larrazábal pasó el corte con un recorrido de 73 golpes, dos sobre el par del campo, y se situó con menos dos en la clasificación general.

El barcelonés manifestó que ha tenido problemas con el 'drive', lo que le hizo colisionar con "siete u ocho árboles", y admitio que se le ha hecho un "campo larguísimo".

Larrazábal confió, sin embargo, en poder meterse "en la batalla" ante la jornada de este sábado, que aseguró que es lo que le "divierte".