La prioridad del Consejo Civil de Al Raqa será la eliminación de las minas

Beirut, 20 oct (EFE).- La prioridad del Consejo Civil de Al Raqa, creado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por milicias kurdas, será la eliminación de las minas dejadas atrás por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Así lo explicó hoy a Efe por teléfono uno de los dirigentes del Consejo Civil, Omar Alush, que agregó que esta será la prioridad tan pronto como su organismo asuma hoy oficialmente la autoridad de la ciudad, cuyo control tomaron totalmente las FSD hace tres días.

"La ciudad está destruida, no completamente pero el porcentaje de daños es grande. Aun así, el peligro principal son las minas, porque hasta que no se eliminen, las familias (de Al Raqa) no podrán regresar", destacó Alush.

El responsable del consejo señaló que, una vez que se acabe con las minas, lo siguiente será "abrir las carreteras y quitar los escombros para que luego la gente pueda volver de forma organizada y no haya explosiones".

Las FSD estiman que un 20 % de los edificios de Al Raqa están completamente destruidos, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha elevado el porcentaje al 80 % y el grupo Al Raqa está siendo masacrada en silencio, al 90 %.

Hoy se espera que las FSD proclamen en una ceremonia la liberación oficial de Al Raqa y entreguen la autoridad al consejo civil para que se encargue de administrarla a partir de ahora.

Por otro lado, una fuente de la oficina de información de ese consejo reveló hoy a Efe que esta semana el ministro saudí de Estado para los Asuntos del Golfo, Zamer al Sabhan, visitó Al Raqa junto con el enviado especial de EEUU para la coalición, Brett McGurk.

La fuente detalló que durante este viaje ambos analizaron con el consejo civil los planes para reconstruir la urbe.

Arabia Saudí es uno de los países que integran la coalición, comandada por EEUU, que apoya a las FSD.