Portavoz del PSC dice que rechazan el 155 y no dan "cheque en blanco" al PSOE

Barcelona, 20 oct (EFE).- La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha opinado que los socialistas catalanes "no apoyan" la aplicación del artículo 155 y "no darán un cheque en blanco al PSOE" en el Senado hasta ver qué medidas se acuerdan, y ha hecho un llamamiento al diálogo "hasta el último minuto".

En declaraciones en el Parlament, Romero ha sido preguntada sobre la posibilidad de que Gobierno y PSOE hayan pactado la convocatoria de elecciones en Cataluña para el mes de enero, según ha confirmado en TVE la secretaria de Igualdad de los socialistas, Carmen Calvo.

"El PSC sigue apostando por el diálogo y no apuesta por el 155. No creemos que ni el 155 y su aplicación ni tampoco la declaración de independencia sean soluciones para Cataluña. Ni apoyamos una ni la otra. Seguimos en la vía del diálogo", ha señalado.

Romero ha insistido en que el PSC "no quiere el 155", que además ha opinado que tampoco garantizaría el retorno de empresas ni la estabilidad económica, como tampoco apoya "intervenciones prolongadas en el tiempo o que impliquen pérdidas de autogobierno".

De hecho, ha advertido de que el PSC "no dará un cheque en blanco al PSOE" en el Senado sobre el 155. "Veremos qué acuerdo toma el Consejo de Ministros y, a partir de aquí, qué apoyo le da el PSOE. Pero estaría bien no llegar hasta ahí", ha recalcado.

Romero ha pedido esperar a que llegue esa situación porque, según ella, PP y PSOE aún "no ha cerrado" ningún acuerdo: "Es verdad que el PSOE está hablando con el PP. Es un partido de Estado y de gobierno y lo lógico es que hable con el PP sobre una situación difícil. Pero no ha tomado ninguna decisión y no ha apoyado nada".

"Hasta que no se realice el pleno del Senado, hasta un minuto antes, seguiremos con el diálogo", ha dicho. "Y si resulta que acaba habiendo un pleno en que se plantea el 155, queremos ver qué tipo de intervención. Miquel Iceta ha dicho que daría apoyo al PSOE, pero no con todos los elementos ni en todas las circunstancias".

Para la dirigente, a los socialistas catalanes les "gustaría" que "no se llegara a aplicar el 155, ni minimizado ni maximizado, porque entraríamos en una senda desconocida. Lo que pedimos es que aún quedan días y se sienten a buscar un mínimo común denominador".

Ese punto común podría ser, ha subrayado Romero, unas elecciones convocadas por el presidente catalán, Carles Puigdemont, que permitieran después conformar un nuevo gobierno, que a su vez deberá impulsar un "programa de retorno de empresas" a Cataluña.

"Para que las empresas vuelvan, lo que se tiene que dar es estabilidad política y seguridad jurídica. Y eso solo puede venir con elecciones, porque la legislatura está agotada. Todo lo demás, tanto una DUI como el 155, no retorna la estabilidad", ha advertido.

Romero, portavoz de Economía del grupo socialista, ha cargado duramente contra el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de quien ha dicho que "lleva muchos días escondido" y al que ha exigido que "dimita" de inmediato o bien "dé la cara" en el Parlament, donde el PSC ha registrado por segunda vez una petición para su comparecencia junto al conseller de Empresa, Santi Vila, en la Comisión de Empresa.

A su juicio, si bien la situación económica en Cataluña no puede calificarse de "alarmante", sí que es "preocupante", especialmente después de anunciarse, ha recordado, que 1.300 pymes han sacado ya su sede social de esta comunidad.

Por otro lado, sobre la acción promovida por Crida per la Democràcia para retirar esta mañana dinero de los cinco principales bancos nacionales, Romero ha tachado de "frivolidad" esta iniciativa, más aún en un marco de fuga de empresas y bancos.

"Ante esta situación, no se puede jugar de esta manera con el sistema financiero. Es una acción que puede parecer simpática, pero si lo acaba haciendo mucha gente puede provocar problemas financieros. No sabemos qué pretenden demostrar. ¿La capacidad que tenemos los catalanes de provocar un 'crash' financiero? Deberían tener un poco de sentido común", ha sentenciado.