La octava Maratón Nocturna de Bilbao reunirá el sábado a 11.000 corredores

Bilbao, 20 oct (EFE).- La octava edición de la 'EDP Bilbao Night Marathon', que se celebrará mañana, sábado, reunirá en la línea de salida de sus tres distancias a unos 11.000 corredores procedentes de 49 países de los cinco continentes, de los cuales un 30 % serán mujeres, según han informado hoy a EFE los organizadores.

Esta prueba nocturna tendrá, como en ediciones anteriores, una carrera de 10 kilómetros, la denominada 'pirata', otra en la distancia de la media maratón, cada una de ellas con unos 5.000 participantes, y la prueba reina de los 42.195 metros, que reunirá a cerca de mil atletas.

En cuanto a la participación, en categoría masculina destaca la presencia del keniano Cosmers Kemboi (2:10:33), que en principio oficiará la labor de liebre para sus compatriotas David Kiplagat (2:14:02) y Eliud Too (2:13:06).

"Haré mi trabajo hasta el kilómetro 25 tratando de que mis compañeros logren una buena marca, pero si me encuentro fuerte y ellos no pueden seguirme no dudaré en ir a por el triunfo", ha avanzado hoy Kemboi en la presentación de la prueba en la capital vizcaína.

El récord de la prueba bilbaína lo ostenta desde 2008 el marroquí Abdellah Taghrafet con 2.08:21.

En el sector femenino, la gran favorita es otra atleta de Kenia, Mercy Jepkangor, que tiene acreditada una marca de 1:12 en la media maratón y debutará en la distancia con el objetivo de "bajar de 2:40", lo que le permitiría rebajar la mejor marca de la prueba bilbaína, que realizó en 2010 Margaret Atodounyan (2.49:28).

Kenia también aportará a los mejores corredores en la prueba de 21 kilómetros. Entre las mujeres sobresale la presencia de la joven de 22 años Brillian Jepkorir (1:11 en la altitud de Kenia) y en hombres la de Matthew Kosgei (1:02:49) y Kiptoo Maiyo (1:03:09).

El maratón, el único nocturno del calendario nacional, comenzará a las 20.30 horas y se correrá sobre un circuito de 21,1 kilómetros al que los atletas deberán dar dos vueltas y que transitará puntos emblemáticos de Bilbao como el Museo Guggenheim, punto de salida y llegada, la Gran Vía, el teatro Arriaga y el Casco Viejo.