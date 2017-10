Nieto de Brezhnev demanda empresa de publicidad por usar imagen de su abuelo

Moscú, 20 oct (EFE).- Andréi Brezhnev, el nieto del líder soviético Leonid Brezhnev, interpuso una demanda contra la empresa Time Presents en un juzgado de Novosibirsk, Siberia, por utilizar la imagen de su famoso antecesor con fines publicitarios, informaron hoy los medios locales.

"No busco sacar ningún provecho económico con esto. Solo que me duele que ocurra algo así", explicó el nieto del dirigente soviético para justificar su acción.

La demanda se refiere a un cartel con la imagen de Brezhnev que fue colocado en diciembre de 2016 en la fachada de los almacenes TsUM de esa ciudad siberiana como publicidad de la famosa marca de plumas Parker.

En él aparecía una firma manuscrita con la frase "La economía debe ser económica", que el legendario líder soviético pronunció en 1981.

Según Andréi Brezhnev, la compañía de publicidad no se puso en contacto con la familia del otrora secretario general del Partido Comunista de la URSS y lo organizó todo "por su cuenta y riesgo".

"A la familia no le gusta que la imagen de Leonid Ilich (Brezhnev) se use en una publicidad, es inaceptable que un secretario general (...) promocione un papel higiénico o una nave espacial, no es su nivel", aseveró.

Por su parte, en la empresa publicitaria aseguraron que no tenían intención de hacer uso de la imagen de Brezhnev sin el consentimiento de sus herederos.

"Es una imagen ficticia, y si alguien ve a Brezhnev en ella es tan solo fruto de su imaginación", afirmó el jefe de la empresa, Evgueni Yadrishnikov.

La vista preliminar sobre el caso fue fijada para el próximo 13 de noviembre.