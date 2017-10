Néstor García: "Ni somos tan fenómenos, ni cuando perdamos seremos tan malos"

Madrid, 20 oct (EFE).- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, que dirige a la sorpresa de la Liga Endesa española, el único equipo invicto del campeonato junto a los grandes Real Madrid y Barcelona Lassa, aseguró en una entrevista a EFE que ni son hoy "tan fenómenos" ni cuando toque perder serán tan malos.

"Nosotros hablamos todos los días de eso, que ni somos tan fenómenos, ni el día que nos toque perder vamos a ser un mal equipo. tenemos que mantenernos en el eje de las cosas de las que estamos convencidos. Trabajamos, sabemos que hemos ganado pero por momentos no jugamos bien, nos falta mucho todavía", explicó a EFE el 'Che' García, que ha sorprendido en su primera temporada en España.

El entrenador de Bahía Blanca (Argentina) examinó la actualidad de su equipo, que ha derrotado en cuatro jornadas a equipos de gran potencial que compiten en Europa como Bilbao, Andorra, Unicaja y Baskonia, pero debe buscar "mejorar" y "tener más fluidez", aunque reconoció que este inicio invicto es "soñado".

"La verdad es que es el inicio soñado, porque sabemos contra la calidad de equipos que jugamos y lo dura que es la Liga. Uno siempre quiere lo mejor, pero la verdad es que el arranque ha sido increíble", evaluó.

Entre las claves de este gran inicio, García citó el "compromiso" y la "sintonía" de sus jugadores, a los que ve "con hambre" y de los que elogió su "actitud defensiva".

También resalta del conjunto fuenlabreño su buen comportamiento en el rebote (sexto equipo del campeonato en capturas totales y quinto en el aro contrario), algo que tiene que ver con que cuentan con "jugadores atléticos", según García, y su habilidad para no perder la concentración en finales cerrados, como ocurrió en la prórroga de Andorra o el final del partido ante el Baskonia.

"Ellos creen mucho en sus posibilidades porque si no es un poco atípico que un equipo que lleva un mes junto en los finales cerrados esté tranquilo para ejecutar salga o no salga, y nos ha salido. Eso tiene que ver con la confianza que tienen ellos, con su experiencia en distintos lugares. Están sólidos", explicó el 'Che' García.

A esta confianza ha ayudado el entrenador argentino con su buen trato y humor en el vestuario, algo que destacan muchos de sus pupilos en el Montakit.

"Hay muy buen trato, la verdad, son buenas personas y me han abierto las puertas. Dentro de un buen ambiente la gente va a producir más y va a estar más contenta. Y cuando uno está contento la entrega es mayor porque le da felicidad hacerlo", explicó García.

"Nosotros hacemos lo que nos gusta, eso es una gran bendición, por eso hay que hacerlo de la mejor manera, con entrega y felicidad, buen rollo. Para mí el tratar bien a la gente es algo que me han inculcado, porque me gusta que me traten bien", añadió el entrenador argentino, que destaca que sus jugadores han entendido que "pertenecer a un equipo es algo muy lindo".

En un equipo que ha sorprendido a propios y extraños, se suma que su entrenador es un 'novato' en las ligas europeas, aunque lleve casi tres décadas de experiencia como técnico en casi todos los campeonatos de Sudamérica y en selecciones como las de Argentina o Venezuela.

"Llevo 28 años en esto, he visto distintas maneras de jugar al basket y he tenido siempre ganas de venir aquí. Me han ayudado mucho en el club a instalarme rápido en esta liga, Ferrán (López, director deportivo) en la parte deportiva y todos. Deportivamente yo vine a darle al 'Fuenla' lo mejor. Esta Liga está entre las dos mejores del mundo y eso me mantiene motivado también", aseguró.

García elogió la Liga Endesa española, de la que destacó tanto la organización, como su repercusión mediática, como el nivel de entrenadores, jugadores y el colectivo arbitral.

"El nivel de los entrenadores y jugadores sabemos que son los mejores después de la NBA, y el de los árbitros también. Para que una liga sea de las mejores, los árbitros tienen que ser de primerísimo nivel y aquí lo son, porque si no, no podría ser la mejor liga, sin ellos sería imposible que fuera competitiva", razonó.

Volviendo al día a día, Fuenlabrada se jugará su quinta victoria seguida, lo que sería el récord histórico del club en sus veinte años en la máxima categoría del baloncesto nacional, el próximo domingo a las 12.30 horas en Sevilla, contra un Betis Energía Plus que aún no ha ganado en el campeonato.

"Los dos equipos necesitamos la victoria. Todos los equipos necesitan ganar, por eso nosotros hablamos de trabajar y hacer las cosas que nos hacen mejores. Después no depende de uno, el otro juega y el resultado vendrá", declaró Néstor García, que aseguró que el Montakit pone "la misma tensión contra todos los rivales.

El técnico argentino, que fue durante cinco años seleccionador de Venezuela, comentó que el nuevo sistema de clasificación para el Mundial organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) con 'ventanas' durante el campeonato, que tantos conflictos ha provocado con los equipos de Euroliga, es "un tema a resolver" que va a suponer "un cambio profundo".

"Va a haber un cambio profundo en todas las competiciones, y habrá que ver después de la primera ventana las sensaciones que tienen todos. Va a haber jugadores que van a preferir pasar, otros van a querer ir, a otros no les van a dejar. Esto va a llevar una adaptación bastante grande, y desconozco el resultado global", comentó García, que cree que va a ser "bastante problemático".

El entrenador del Fuenlabrada, que cuenta con al menos seis jugadores internacionales (entre ellos dos que tendrían que hacer viajes transoceánicos: el mexicano Paco Cruz y el venezolano Gregory Vargas), apuntó que por la parte deportiva no les van a poner problemas a los jugadores internacionales y tampoco el club se va a oponer.

Para concluir, el técnico argentino comentó sus impresiones en cuanto a la recepción de la afición del Fuenlabrada, que ya ha comenzado a sacar en los partidos como local en el Pabellón Fernando Martín una curiosa pancarta con un fotomontaje entre su imagen y la del guerrillero 'Che' Guevara.

"Estoy agradecido. Yo tengo una comunión con la gente muy bonita, que se ha logrado muy pronto", agradeció el técnico, que tiene muy claro el entorno en el que se mueve en la localidad del sur de Madrid, caracterizada por ser un municipio de trabajadores que siguen muy de cerca a su equipo.

"En Fuenlabrada, que es lo que llaman aquí una ciudad dormitorio, la gente que se levanta tan temprano para coger el tren e ir a trabajar a Madrid y paga una entrada, cuando va a ver a su equipo quiere lo mismo. Quiere que la gente se entregue. Me parece que la afición sigue mucho al equipo y la identificación que tenemos que tener con ellos es la entrega absoluta", finalizó.