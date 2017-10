Natxo González: "Es anecdótico que el Sevilla Atlético sea colista"

Zaragoza, 20 oct (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, ha dicho que es "anecdótico" que su rival de mañana en LaLiga 1/2/3, el Sevilla Atlético, sea colista.

"Hace un año que hubo un equipo que no perdió en las once primeras jornadas y acabó descendiendo", ha recordado en referencia a la igualdad que reina en Segunda División, por lo que ha señalado que si su equipo quiere ganar tendrá que hacerlo "muy bien".

Por ello no cree que sea necesario advertir a su plantilla de la posibilidad de relajación: "Ni lo he hablado ni mencionado. Es un partido más y tenemos que afrontarlo como lo estamos haciendo siempre, sin pensar en si ha ganado o no porque eso nos puede condicionar. Creo que somos lo suficientemente maduros como para afrontarlo con plenas garantías".

Natxo González ha señalado que el Real Zaragoza siempre está obligado a ganar por ser quien es, pero que eso no le concede la vitola de favorito.

"Uno de nuestros valores es la humildad con la que tenemos que afrontar cada partido. El Real Zaragoza tiene la historia que tiene pero con la historia no se gana. No me considero favorito y me pongo la misma presión para ganarle al colista o al sexto clasificado", ha destacado en rueda de prensa.

El preparador zaragocista ha resaltado que el filial sevillista ha sufrido "cambios importantes de jugadores que el año pasado fueron determinantes como Borja Laso, Cotán o Ivi", tres futbolistas de campo hacia arriba "con mucho desequilibrio", algo que "están notando y que les está costando un proceso de adaptación".

"El Sevilla es un club que saca muchos jugadores de desequilibrio y calidad. La diferencia es la pérdida de medio campo hacia arriba de hombres importantes", ha apostillado.

Sobre el progreso que está mostrando el conjunto maño en las últimas jornadas, ha indicado que no se sabe el margen de mejora que tiene un equipo porque es difícil conocer cuál es su techo.

El preparador del equipo zaragozano no cree que el hecho de enfrentarse a un equipo filial suponga un partido distinto.

"Siempre tratamos de imponer nuestra identidad. Sabemos que es un filial, que son chicos jóvenes con mucho desequilibrio y mucha velocidad pero lo que es a nivel táctico y de estrategia no influye", ha asegurado.