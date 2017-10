Míchel: "Se sale teniendo confianza, siendo responsable y trabajando"

Málaga, 20 oct (EFE).- El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', afirmó este viernes que "sólo hay una manera de salir" de la situación tan grave que vive el conjunto malagueño", colista y con un punto en ocho partidos; y es "teniendo confianza, siendo responsable y trabajando cada uno en su parcela".

Míchel, en rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Barcelona en el Nou Camp, señaló que no pueden perder la ilusión ni la fe porque él no la va a perder "jamás"; y que no conoce a nadie que en un "deporte colectivo salga del problema solo".

"El año pasado salí por mis jugadores y quedé muy bien por ello, y esta temporada voy a quedar igual por ellos", aseveró el técnico, quien comentó que le ha dicho a sus jugadores que ante el Barcelona "imaginen que fuera el partido de la jornada" y que, aunque Ernesto Valverde le dijesen cómo van a jugar, "aún así sería dificilísimo".

"Vamos con nuestras intenciones. No es fácil, pero hay tres puntos y vamos a disputarlos hasta donde podamos y, si es hasta el final, pues mejor", señaló Míchel, quien agregó que "beneficia ir sin presión", aunque el Barcelona "es claro favorito".