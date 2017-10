Martín busca cumplir su estadística particular de los cinco primeros partidos

Toledo, 20 oct (EFE).- El técnico del Albacete, Enrique Martín, ha afirmado hoy que en sus equipos siempre considera muy importantes los cinco primeros partidos y ha comentado que tiene una particular estadística que busca cumplir.

"Siempre digo que hay que ganar dos de los cinco, empatar otro y en los otros dos ya se verá si se consigue algo", ha manifestado el entrenador navarro en rueda de prensa.

El lunes dirigirá, ante la Cultural Leonesa, su cuarto encuentro como entrenador del club albaceteño, en los que ha sumado seis puntos de nueve posibles, por lo que se encuentra dentro de los parámetros que él considera "súper importantes".

Para Martín, su equipo debe ir "despacito y poquito a poquito hasta las Navidades" y, a partir de ahí, espera que salgan de la zona baja para enfrentarse a "unos últimos seis meses de competición muy intensos".

El técnico blanco, quien ha asegurado que ningún equipo le va a condicionar a la hora de elegir sistema, ha explicado que seguirá optando por el 5-3-2: "Con los tres defensas conseguimos superioridad para sacar el balón y con los dos delanteros tenemos más opciones arriba".

No obstante, ha puntualizado: "no me encabezono con ningún sistema" y ha dicho que puede que, en otros momentos, elija un 4-4-2, un 4-2-3-1 ó un 4-5-1. "También tenemos jugadores en ambas bandas y podemos variar", ha argumentado.

Del oponente que tendrá en el 'Reino de León', ha opinado que es un equipo que "cuenta con jugadores que manejan muy bien el balón, con desparpajo y mucha alegría, pero al que, como a cualquier rival, se le puede hacer daño".

Además, ha indicado que considera "importantes a todos los jugadores de la plantilla", a la que ha utilizado "casi al completo" y ha vuelto a reiterar que en sus equipos "todos son importantes y nadie es imprescindible".