El Lorca busca salir descenso ante un Tenerife que desea acercarse promoción

Lorca/Santa Cruz de Tenerife, 20 oct (EFE).- El Lorca, penúltimo clasificado de la Liga 1/2/3, con la presión de tener que romper una mala racha de tres derrotas consecutivas, la cual le ha hecho ocupar puesto de descenso, recibirá este sábado al Tenerife, que desea ganar para acercarse a la zona de promoción.

El partido, que comenzará a las ocho de la tarde en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca, lo afrontará el cuadro murciano después de haber perdido en el campo del Albacete Balompié (2-1), frente al Real Zaragoza (0-2) y en el feudo del filial del Barcelona (1-0).

Su última victoria data del 29 de septiembre, cuando venció por 3-0 al Cádiz, y desde entonces los lorquinos han comenzado una caída en picado a la que esperan poner freno contra un rival, el Tenerife, que es noveno con 15 puntos y viene de empatar a uno en casa contra el Numancia de Soria.

El cuadro canario, que se presentará en Lorca con varias ausencias, "es uno de los equipos fuertes de la categoría, está hecho para ascender y cuenta con una plantilla demasiado potente como para echar de menos a varios futbolistas", según ha señalado Curro Torres, quien fue jugador tinerfeñista en la temporada 2000/2001.

El técnico sabe que deberán dar un buen tono, y alcanzar un mayor grado de acierto para reencontrarse con el triunfo.

"Somos el Lorca, estamos compitiendo de igual a igual contra todos los rivales, y estamos obligados a hacerlo cada semana al 200% para sacar resultados", ha indicado para añadir que el déficit del Lorca. equipo que debuta en la categoría de plata tras subir la pasada campaña, viene determinado por "una cuestión de acierto" y ha reconocido que deben "incidir en la misma línea de juego".

Se prevé que el delantero Andrés Pascual "Sito" esté entre los citados e, incluso, en el once inicial, pero la convocatoria no se ha hecho pública y hay varias dudas en cuanto a la alineación dado que los escogidos semana a semana no están siendo capaces de llegar a la victoria.

El Tenerife buscará reencontrarse con la victoria en Lorca y conseguir tres puntos que permitan al equipo de José Luis Martí acercarse a los puestos altos de la clasificación de la Segunda división.

El planteamiento del entrenador blanquiazul estará condicionado por las cinco bajas en el equipo insular, de futbolistas habituales en los planes del técnico mallorquín como Aitor Sanz, Paco Montañés, Samuel Camille, Longo y Juan Villar.

El cuadro chicharrero tiene la necesidad de conseguir una victoria como foráneo en liga, ya que solamente ha conseguido un triunfo en los últimos cuatro partidos que ha disputado.

El central tinerfeño Jorge Sáenz, internacional sub-21 con España, se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar el pasado fin de semana y podría volver a la titularidad.

Por el contrario, en el partido ante el Numancia resultaron lesionados Juan Villar y Paco Montañés, quien se perderá los próximos tres meses de competición por un esguince grave de tobillo.

Se trata del primer partido de los tres que disputará el conjunto blanquiazul, ya que el jueves recibirá al RCD Espanyol en el marco de la Copa del Rey y el domingo recibirá al actual líder, el Osasuna.

- Alineaciones probables

Lorca: Torgnascioli; Adán Gurdiel, Fran Cruz, Carlos Peña, Pomares; Cristian Bustos, Eugeni, Tropi; Nando, Sito, Manu Onwu.

CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Jorge, Carlos Ruiz, Iñaki Sáenz; Vitolo, Bryan Acosta, Juan Carlos, Tyronne; Malbasic, Casadesús.

Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano-Leonés)

Estadio: Francisco Artés Carrasco.