Llorca: "No podemos pensar que vamos a ganar de veinte al Betis"

Madrid, 20 oct (EFE).- El escolta del Montakit Fuenlabrada Álex Llorca aseguró que, pese a la buena racha que lleva el equipo, invicto en las cuatro jornadas de la Liga Endesa, no pueden ir a Sevilla el domingo pensando que van a ganar de veinte al Betis Energía Plus, que aún no ha ganado un solo partido.

"Los jugadores que conocemos la liga sabemos que todo lo que hemos hecho antes está muy bien, pero que no podemos pensar que vamos a ir a Sevilla y vamos a ganar de veinte. Tenemos que estar con los pies en el suelo, sabemos que es un partido muy complicado", declaró el exterior catalán.

Llorca aseguró que el domingo juegan contra un equipo de la liga que le corresponde al Fuenlabrada, la de aquellos clubes que en primer lugar quieren asegurar su permanencia.

"El domingo empieza nuestra liga. Sabemos que ellos están aún sin ganar con todo lo que ello supone. Así que hay que ir y jugar como estamos haciéndolo hasta ahora", añadió.

En este sentido, el jugador del Montakit apuntó que "la defensa y la intensidad" tienen que ser las "señas de identidad" del equipo fuenlabreño, así como la defensa.

"Nos equivocamos si jugamos sólo a intentar meter más canastas que el rival. Hay que seguir defendiendo como estamos haciendo, controlando el rebote y jugando con alegría. Si seguimos esta línea podemos hacer grandes cosas", explicó Llorca, que cree que el equipo debe mejorar los "bajones" que le dan en algunos partidos.

El exterior catalán ve que el equipo tiene "un grupo muy bueno dentro y fuera de la pista" y también destacó el apoyo de la gente, que ha hecho que el Fernando Martín, donde el Fuenlabrada ha logrado tres de sus cuatro victorias, sea "una cancha muy caliente".

"Sin el público hay algunos partidos que no podríamos sacar, pero este año creo que están apretando aún más. Hay una conexión muy interesante entre el equipo y la grada", declaró.

A nivel personal, Llorca, que se ha pasado lesionado desde diciembre del año pasado, está "muy feliz" por haber dejado atrás esa etapa y cada vez se va encontrando mejor tanto en lo físico como en el juego.