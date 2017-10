Isabel Villanueva homenajea al París de la "belle époque" en su disco debut

Madrid, 20 oct (EFE).- La violista española Isabel Villanueva ha presentado hoy en el Teatro Real de Madrid su primer disco, "Bohèmes", con el que, junto al pianista francés François Dumont, rinde homenaje al París de la "belle époque" con la interpretación de obras de Liszt, Granados, Hahn, Martinu, Enesco y Debussy.

El dúo ofrecerá, además, un concierto mañana en la Fundación Juan March, en el que se escucharán piezas como "Flow my tears" y "If my complaints could passions move", de John Download; "Le Tombeau de Ravel", de Arthur Benjamin, o "Kol Nidrei Op. 47", de Max Bruch.

En "Bohèmes" recoge el "Romance oubliée", la única obra original para viola y piano de Liszt; la "Sonata para violín y piano" de Granados; el "Soliloque et forlane" de Hahn; la "Sonata nº1 para viola y piano" de Martinu; la "Pièce de concert para viola y piano" de Enesco; y la "Beau Soir" de Debussy.

"Fue la presencia de muchos extranjeros lo que hizo de París la capital mundial de la cultura alrededor de 1900. Esta grabación es un homenaje a muchas de estas voces que, a través de su historia y sus diferencias, pudieron construir juntos un lenguaje único y multicolor", ha explicado hoy la artista en la presentación.

Villanueva, ganadora del Premio Ojo Crítico de Música Clásica de RNE, y Dumont, Premio Revelación de la Crítica Musical Francesa hará una gira con el disco por Italia, Francia, Suiza y Gran Bretaña.

El trabajo marca un hito en la carrera internacional de la violista, que se ha presentado como solista y recitalista con piano en salas y festivales en Europa, Rusia, Asia y Medio Oriente, entre ellos la Sala Grande Filarmónica de San Petersburgo, Xinghai Concert Hall de Guangzhou, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana, Roudaki Hall de Teherán y el Wigmore Hall de Londres.