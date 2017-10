Isabel Coixet abre una 62ª Seminci con cinco películas aspirantes a los Óscar

Valladolid, 20 oct (EFE).- El último trabajo de Isabel Coixet ("La librería"), adaptación de la novela homónima de Penelope Fitzgerald y recientemente galardonado en la Feria del Libro de Francfort, abrirá mañana la 62ª Semana Internacional de Cine de Valladolid con cinco películas aspirantes a los Óscar.

Además de Coixet, única representante española en el principal apartado competitivo, la Sección Oficial reunirá los largometrajes que defenderán a cinco países en la próxima edición de los Óscar, dentro de la categoría de mejor película de habla no inglesa: República Dominicana ("Carpinteros"), Israel ("Foxtrot"), Líbano ("L'Insulte"), Polonia ("Spoor") e Islandia ("Under the tree").

El cine europeo y la presencia de autores noveles -hasta siete concursarán con sus primeros (4) y segundos trabajos (3)-, perfilan este año una Sección Oficial donde participará con un documental ("Human flow") el activista chino Ai Weiwei, una reflexión sobre el fenómeno social de los refugiados en el siglo XXI.

La clausura correrá a cargo del francés Martin Provost ("Sage femme") el mismo día, 28 de octubre, en que el jurado internacional, del que forman parte el escritor Ray Loriga y el productor italiano Uberto Pasolini, informará del palmarés.

Diecinueve filmes competirán por la Espiga de Oro, máximo galardón del certamen al frente del cual el realizador y crítico Javier Angulo cumple una década como director, y que en esta ocasión tendrá a Islandia como país invitado y prestará especial atención a la Escuela de Cine de Barcelona por sus cincuenta años de vida.

Punto de Encuentro, sección paralela aunque también competitiva, se erige un año más en semillero de cineastas al agrupar a nueve creadores noveles de los filmes seleccionados procedentes de Argentina, Brasil, República Checa, Túnez y Lituania.

Más de treinta años de vida, convertido en una de las principales señas de identidad del certamen, Tiempo de Historia emerge para defender el género documental, en esta ocasión con un particular acento en el drama de los refugiados como hilo conductor en las catorce producciones que optarán al premio de la categoría.

El cortometraje, cantera de cineastas, disfrutará del habitual protagonismo en la Seminci con 65 cintas en diferentes secciones, por primera vez desde este año en Tiempo de Historia, con especial atención a la española Laura Ferrés, que defenderá en la Oficial, tras su exitoso paso por Cannes, su propuesta "Los desheredados", crónica sucinta del cierre de una empresa familiar.

El cineasta Basilio Martín Patino, fallecido el pasado verano, recibirá un homenaje con una proyección especial comentada por críticos y actores, al igual que Jean-Pierre Melville, uno de los precursores de la Nouvelle Vague francesa, en el año en que se cumple el centenario de su nacimiento.

Las Espigas de Honor, como reconocimiento del festival de Valladolid a destacadas trayectorias cinematográficas, las recogerán los actores Luis Tosar, Marisa Paredes y Emma Suárez, por una parte, y los directores José Luis García Sánchez y Arturo Ripstein.

Otros actividades paralelas consistirán en un foro de mujeres cineastas españolas; una mesa redonda para analizar el presente y el futuro de la distribución y exhibición; y una jornada sobre la distribución de cine independiente.

A todos ellos se unirá, como en años precedentes, los ciclos "Cine & Vino" y el dedicado al cambio climático; la entrega de una Espiga Arco Iris a la película que mejor represente los valores defendidos por el movimiento LGTB; la sección DOC España dedicada a los documentales de producción nacional; y la que tendrá como protagonistas a los cineastas vinculados a Castilla y León.