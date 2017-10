Irlanda confía en negociar la futura relación con Reino Unido desde diciembre

Bruselas, 20 oct (EFE).- El primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, manifestó hoy su confianza en iniciar la segunda fase de negociación del "brexit", centrada en la futura relación con el Reino Unido, a partir de diciembre.

Aseguró que no es imprescindible haber cerrado por completo los acuerdos sobre las tres cuestiones de la primera fase de las conversaciones (derechos de los ciudadanos, acuerdo financiero y la frontera irlandesa) para comenzar a hablar del futuro entre Londres y Bruselas, aunque recordó que el progreso en esos temas prioritarios no es aún suficiente.

"Para mí es imposible predecir el futuro, pero tengo un grado de confianza en que seremos capaces de llegar al punto de suficiente progreso para diciembre", dijo el primer ministro irlandés en una rueda de prensa posterior a la cumbre europea celebrada este jueves y viernes en Bruselas.

"No todo tiene que ser acordado sobre los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero o Irlanda para pasar a la segunda fase", añadió, y agregó que no haber logrado progresos suficientes "no significa necesariamente que no haya progresos".

El democristiano Varadkar admitió que la postura del Reino Unido se ha aproximado a la de la Unión Europea y declaró que un "brexit" duro se puede evitar.

Asimismo, indicó que la conversación entre los Veintisiete este viernes se centró en debatir cómo será el mandato de negociación para la segunda fase, que abarcará tanto la futura relación como los acuerdos comerciales y el periodo de transición.

El mandatario también pidió a la primera ministra británica, Theresa May, más detalles sobre el tipo de relación futura que el Reino Unido desea mantener con el club comunitario.

"Dicen que quieren la relación más cercana posible con la Unión Europea, pero nos gustaría saber qué significa realmente eso, no tenemos eso todavía", comentó.

Sobre la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, el primer ministro declaró que se trata más de una cuestión política que técnica.

Pese a la falta de avances en la negociación sobre el acuerdo financiero, Varadkar afirmó que su país está más preocupado por la futura relación, el comercio y el impacto de la salida británica sobre los ciudadanos irlandeses.

Igualmente, declaró que la República de Irlanda debe empezar a construir nuevas alianzas con socios como los Estados nórdicos y bálticos y subrayó que en la Unión Europea se entiende la situación "única" de su país.

Sobre las medidas para conseguir que las empresas digitales paguen sus impuestos, Varadkar dijo que es una cuestión global y no solo europea, por lo que manifestó su preferencia por las iniciativas de la OCDE.