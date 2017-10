Hombres se concentran para mostrar su responsabilidad ante violencia machista

Madrid, 20 oct (EFE).- La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y diferentes grupos de hombres feministas se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol para visibilizar y concienciar de la responsabilidad que tienen los varones para acabar con la violencia machista.

En la protesta, que se ha convocado también en otras 35 ciudades españolas, han colocado un gran lazo blanco en el suelo de la plaza rodeado de varias velas encendidas y una gran pancarta en la que se ha podido leer la frase 'El silencio nos hace cómplices'.

Además, miembros de la asociación han leído un manifiesto en el que han señalado que es necesaria la reeducación de los pensamientos y emociones de los hombres para poder conseguir cambiar conductas violentas y así erradicar la violencia machista.

"En este mismo momento millones de mujeres están siendo maltratadas. Y, ante esto, los hombres no podemos seguir permaneciendo callados, pretendiendo no tener responsabilidad moral ante las víctimas", han indicado.

Por ello, han pedido a los varones que "no miren hacia otro lado y que no sigan tolerando en su entorno ninguna situación de violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres", pues también es su "responsabilidad" y no sólo de ellas.

También han demandado que denuncien los casos de violencia machista y que apoyen a las víctimas siempre.

Después de leer el manifiesto, han hecho un círculo dándose la mano en torno al lazo blanco, al que también se han unido mujeres. "Ni una menos, basta ya", han coreado algunos asistentes.