Las hijas del expresidente George Bush cuentan sus experiencias en un libro

Nueva York, 20 oct (EFE).- Las hermanas Jenna y Barbara Bush cuentan por primera vez anécdotas muy íntimas de su experiencia de crecer bajo la mirada pública y extremas medidas de seguridad, como hijas y nietas de presidentes, en un libro que saldrá al mercado el próximo 24 de octubre.

En "Sisters First", de Grand Central Publishing, las hijas gemelas del expresidente George Bush y su esposa Barbara dan a conocer cómo fue su vida antes de llegar a la Casa Blanca, durante los ocho años en que su padre fue presidente (2001-2009) y después de concluir su mandato.

En la obra, de 256 páginas, las dos hermanas, de 35 años, cuentan su estrecha relación, cómo se han apoyado, sus complicidades, su relación con sus padres y amigos.

Según señalan las autoras, el libro es mucho más que unas memorias, es "una historia de amor" que escribieron una a la otra y algo con lo que soñaron por mucho tiempo.

No fue hasta el día siguiente a las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump, el 8 de noviembre de 2016, tras haber compartido esa noche y la mañana siguiente, cuando se sintieron "agradecidas de tenerse una la otra" y decidieron que era el momento de hacer realidad el libro.

En él querían contar los momentos que habían compartido, desde sus primeros días escolares, sus angustias, sus primeros empleos, y campañas electorales.

La introducción del libro fue escrita por su madre, Laura, quien recuerda el nacimiento de sus hijas, que llevan el nombre de sus abuelas y su inexperiencia como padres, al tiempo que habla sobre el amor entre Jenna y Barbara y acerca de sus personalidades tan distintas.

Jenna, que había optado por el magisterio como carrera, es ahora corresponsal del programa "Today Show" de la cadena NBC y autora de "Ana's Story: A Journey of Hope", que escribió tras haber hecho unas prácticas con Unicef en América Latina.

También es autora del libro para niños "Our Great Big Backyard and Read All About It", que escribió junto a su madre para motivar a los niños a la lectura.

Barbara, por su parte, es una de las cofundadoras del "Global Health Corps", una organización sin ánimo de lucro en el sector de salud que coopera con la organización del expresidente demócrata Bill Clinton "Health Access Iniciative".

Está previsto que el libro de las dos hermanas sea presentado en Nueva York el 24 de octubre, en una gira que concluirá el 18 de noviembre en Atlanta.