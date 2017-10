Dovizioso: "Esperaba ser rápido y estoy contento de cómo ha ido"

Phillip Island , 20 oct .- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) ha asegurado tras la primera jornada de entrenamientos en el circuito australiano de Phillip Island que "esperaba ser rápido" y está "contento de cómo ha ido".

"Desde la mañana he tenido buenas sensaciones con la moto, pero no basta para combatir con Marc, porque es tan rápido como esperábamos y él está trabajando con los neumáticos de carrera. No estamos lejos de él y estamos trabajando bien", explicó el italiano.

"Este circuito es particular y estar cerca de Marc es muy positivo y confirma nuestro potencial, pero le veo pilotando bien y pensando en la carrera, ya veremos mañana qué condiciones nos encontramos", reconoció.

Sobre la estrategia del piloto de Repsol Honda, Dovizioso dijo que su rival trabaja desde hace tiempo para la carrera pues "tiene velocidad y no necesita centrarse en hacer una vuelta rápida para entrar entre los diez primeros, ya que con usar un neumático le basta".

Y de su estrategia de carrera dijo preferir "luchar sólo con Márquez, seguro, porque así es más fácil hacer la estrategia y depende de la velocidad que tú tengas". "Si pierdo con más pilotos entre medias es peor; el objetivo es recortar el mayor número de puntos posible, pero hay que ser realista y Márquez en Phillip Island siempre es uno de los más rápidos", admitió.