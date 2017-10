Cuspinera: "El MoraBanc es un equipo eléctrico y hay que parar su velocidad"

Zaragoza, 20 oct (EFE).- El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, José Ramón Cuspinera, ha declarado hoy que su rival de la próxima jornada, el MoraBanc Andorra, es un equipo "eléctrico" y que tienen que parar su velocidad.

"Lo principal es que no corran", ha señalado el preparador del conjunto aragonés.

"Stevic es un pívot que corre la pista y Blazic, su mejor hombre en este inicio, es otro que no para", ha destacado sobre la rapidez en el juego del equipo de Peñarroya.

Ha advertido, asimismo, de que el MoraBanc realiza un juego posicional "muy veloz" al que sus hombres tienen que acostumbrarse "sin ir como locos".

Jota Cuspinera no ve muchas diferencias entre su próximo oponente y el que completó una gran temporada en la Liga 2016/17: "Han cambiado cosas, pero intentan jugar de forma parecida".

"Aunque son diferentes, Karnowski y Shermadini juegan interior; han conseguido un '4' tirador como Shurna que abre el campo y tienen dos bases eléctricos con Albicy y Jaime Fernández, que sustituye a un base más pausado como Schreiner", ha analizado.

El preparador del conjunto maño considera que este encuentro es "muy importante" y que puede ser "clave" para el Tecnyconta Zaragoza.

"Quiero que lo afrontemos como un partido que queramos ganar y no que tengamos que ganar", ha resaltado Cuspinera, que ha añadido que "emocionalmente" necesitan conseguir la victoria y que, si es en casa, "mejor".

Para obtener esa primera victoria piensa que el conjunto rojillo tiene que seguir con su filosofía y no condicionarse: "Todavía no lo hacemos como me gustaría, pero tenemos que correr siempre que podamos".