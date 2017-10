G.Civil interroga como testigos a responsables de medios que publicitaron 1-O

Barcelona, 20 oct (EFE).- La Guardia Civil ha interrogado hoy como testigos a responsables de varios medios de comunicación que publicaron la publicidad institucional de la Generalitat sobre el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, y sobre algunos anuncios previos a su convocatoria.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los interrogatorios se han llevado a cabo en la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, en el marco de la causa abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre el referéndum del 1-O.

La primera en declarar ha sido la directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, que ha defendido que TV3 y Catalunya Ràdio difundieron los anuncios institucionales del 1-O en virtud de una ley del Parlament, la cámara a la que, según ha precisado, se deben los medios públicos catalanes.

En declaraciones a los periodistas tras comparecer ante la Guardia Civil, Llorach ha indicado que los profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio seguirán "garantizando el pluralismo y su servicio público".

Por el contrario, el director del medio digital Directe.cat, el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Puig, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil.

También ha sido citado hoy el director de El Punt-Avui, Xevi Xirgo, que ha indicado, a su salida de las dependencias del instituto armado, que los agentes le han puesto "deberes" para que en el futuro aclare aspectos como fechas concretas de la publicación de los anuncios o las tarifas.

Ante la Guardia Civil también ha comparecido el director de La Vanguardia, Màrius Carol, a quien se le ha preguntado sobre un anuncio de la Generalitat publicado en el diario el pasado marzo en el que se animaba a los catalanes residentes en el exterior a inscribirse en un registro, con lo que dispondrían de diversas ventajas y harían "sentir su voz".

Según ha afirmado Carol a Efe, dicho anuncio no hacía referencia a ningún referéndum el 1-O, que ni siquiera había sido convocado entonces, y no había ninguna prohibición para su publicación, y ha precisado que La Vanguardia no publicó la publicidad institucional de la Generalitat sobre el referéndum suspendido por el TC.