Anquela: "Si pensamos que vamos a ganar sin esfuerzo estamos equivocados"

Oviedo, 20 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha llamado hoy de nuevo la atención al vestuario tras una racha de cinco jornadas sin ganas y, pese a reconocer que confía más que nunca en sus jugadores, para advertir de que el fútbol no regala nada y que no se volverá a ganar sin "esfuerzo".

"Si pensamos que nos van regalar algo estamos equivocados, al equipo que trabaja y se deja la vida es al que el fútbol y la suerte acaban premiando. Hay que pelear los 90 minutos al máximo de intensidad, hemos estado regalando y el que regala lo paga", ha explicado el técnico, que ha lamentado encajar demasiados goles.

Al Oviedo le está costando dejar la puerta a cero, error que ha querido matizar el jienense al explicar que no atañe sólo a los defensas sino que los goles en contra llegan porque el equipo "colectivamente" no hace las cosas como debe, algo que le ocurrió ante el Granada la pasada jornada.

"En líneas generales el equipo no me transmitió lo que quiero. No podemos meter siempre tres goles y no defendimos colectivamente como el rival nos exigía. Acabamos con ganas y opciones de revertir los resultados, pero con dos goles en contra y a remolque es muy complicado", ha analizado el andaluz.

Anquela ha explicado que las soluciones a esta racha están en el vestuario y se ha mostrado encantado con la recuperación de jugadores como Diegui Johannesson y Mariga, a los que lleva semanas cuidando para que curen bien sus respectivas roturas fibrilares.

"El domingo el verde nos pone a cada uno en nuestro sitio, hay que trabajar y creer en lo que hacemos para conseguirlo. Ahora que las cosas están mal, tenemos que estar más juntos que nunca, pelear y aguantar el chaparrón como lo que somos: un grupo de tíos preparados para la causa", ha reconocido el entrenador azul.

Anquela, que ha recordado a la plantilla que su objetivo tiene que ser "estar a la altura" del club y de la afición, ha advertido que el Córdoba -rival del próximo domingo- ha sido víctima de sus últimos resultados, pero que se trata de un rival con jugadores de "mucho nivel" y que llega con necesidad de ganar.

Los azules, que han trabajado a puerta cerrada de cara a la preparación de ese choque, harán lo propio mañana a puerta abierta en la jornada previa al partido (Carlos Tartiere, 12.00 horas).