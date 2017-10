El actor Idris Elba presentará la gala de los premios 'The Best' en Londres

Londres, 20 oct (EFE).- El reputado actor británico Idris Elba, estrella de películas como 'The Mountain Between Us', 'Beats of No Nation' y 'Rocknrolla' y de célebres series como 'Luther' y 'The Wire', será el encargado de presentar el próximo lunes 23 de octubre en Londres la gala de los premios 'The Best' de la FIFA.

Según informó este viernes el máximo organismo del fútbol mundial, Elba, nacido hace 45 años al este de la capital británica y acérrimo seguidor del Arsenal, conducirá el acto en el histórico London Palladium junto a la presentadora anglo-brasileña Layla Anna-Lee.

"Hoy, soy Idris Elba y soy el nuevo delantero del Arsenal", bromeó el actor en un corto vídeo publicado en el canal de YouTube de la FIFA. "Realmente soy el presentador de los premios 'The Best' 2017 el 23 de octubre. Ahora, por favor, seguidnos en las redes sociales para conocer las últimas noticias", añadió.

El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar son los tres jugadores que pugnarán el lunes en Londres por alzarse con el premio 'The Best', que designa al mejor futbolista del año.

El delantero del Real Madrid, ganador el pasado año, se presenta de nuevo como máximo favorito para coronarse rey del fútbol mundial después de levantar, en una temporada de ensueño, los títulos de la Liga española, la Liga de Campeones, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.

Messi será nuevamente su principal rival tras una campaña en la que ha brillado más individualmente que colectivamente con el Barcelona. El argentino llega después de conquistar la Copa del Rey con el conjunto azulgrana, de ganar el premio a mejor artillero de la liga española y de guiar prácticamente solo a su selección al Mundial de Rusia 2018.

Neymar fue el protagonista indiscutible del pasado verano tras su sonado traspaso, por 222 millones de euros, del Barcelona al París Saint-Germain. El brasileño se sube al podio -el año pasado el tercero fue Antoine Griezmann- y se confirma como la principal alternativa a Cristiano y Messi en el futuro.

La gala, que tendrá lugar en el London Palladium -escenario de conciertos y espectáculos de grandes como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Dean Martin, Sammy Davies Jr, Judy Garland o The Beatles-, contará con la actuación de la popular banda de rock británica Kasabian, que acaba de presentar su sexto disco de estudio.

No son ajenos los Kasabian al fútbol, ya que hace dos años actuaron sobre el césped del King Power Stadium en las celebraciones del histórico título de campeón de la Premier League del Leicester City, el equipo de su ciudad.

Además, en la gala del lunes, la FIFA premiará también a la mejor jugadora del mundo, en una categoría en la que pugnarán la joven venezolana Deyna Castellanos, la histórica estadounidense Carli Lloyd y la holandesa Lieke Martens.

Para el segundo 'The Best' de la historia, la FIFA ha buscado desligarse completamente del Balón de Oro, que entrega cada año la revista francesa France Football: ahora se deja de premiar el año natural y se comienza a festejar la temporada futbolística, aproximadamente, algo más ajustado a la realidad del balompié.

Además, el máximo organismo del fútbol mundial ha cambiado la fecha y la ubicación: de Nyon (Suiza) se pasa a Londres (Reino Unido) y de enero se pasa a octubre, adelantándose al Balón de Oro.