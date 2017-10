Victoria Cabezas, primera secretaria general COE, "orgullosa y con ganas"

Madrid, 19 oct (EFE).- María Victoria Cabezas, primera mujer que accede a la secretaría general del Comité Olímpico Español, afronta su nueva responsabilidad "con orgullo, ilusión y muchos retos", consciente de que "hay que demostrar muchas cosas, más", asegura, "que si fuera hombre".

La directiva, que ha "mamado los valores del deporte y del olimpismo en casa desde niña", ocupa el cargo desde el pasado 31 de mayo y tiene "ganas de hacer cambios y de modernizar cosas" en el COE, a cuyo presidente, Alejandro Blanco, agradece "esta oportunidad".

Tras ocupar desde 2005 la jefatura del gabinete de Blanco, ahora coordina todas las áreas del Comité.

"Me apoyo mucho en mis compañeros, los directores de cada área, que son los que llevan mucho tiempo y tienen la experiencia. Yo lo que intento es dar cordura, unión, espíritu de equipo y modernizar cosas que están obsoletas para trabajar en pro del comité, del deporte y del deportista", indicó en una entrevista con Efe.

"No soy de cuotas", afirmó Cabezas. "La mujer tiene que llegar con la misma valía que un hombre. Lo que sí veo es que a las mujeres nos ha cambiado la mentalidad y tenemos una vida profesional a la que damos mucha más importancia, tanta como a la familia. Por eso tenemos cada vez más posibilidad de acceder a los puestos de dirección".

"Somos multifunción, hay cosas que sí destaco de las mujeres", afirmó.

Cabezas expresó su deseo de que las deportistas españolas que acaban su carrera competitiva, como este miércoles anunció la atleta Ruth Beitia, aporten su experiencia a la dirigencia.

"Cada vez hay más mujeres que acceden a puestos directivos. Carlota Castrejana, Julia Casanueva... Ruth acaba de salir y tiene que reestructurar su vida y su mente, pero espero que podamos contar con ella en un futuro no muy lejano dentro del movimiento deportivo y del movimiento olímpico", indicó la secretaria general.

Una modernización de la gestión documental del COE ("tenemos mucho papel, hay que hacer todo esto más sostenible"), dotar de más herramientas a los departamentos de comunicación y redes sociales "para que se conozca cada vez mejor" lo que hace el organismo y "cuidar mucho a los patrocinadores" son algunos de sus objetivos inmediatos.

"Ahora mismo, tal y como está el tema, los patrocinadores propios y los del programa TOP del COI necesitan que les cuidemos y les demos retorno, más allá de usar el logo del COE", afirmó.

"ADO está en marcha y seguimos buscando empresas, es un trabajo que hay que continuar. En el COE buscamos todo tipo de apoyo que nos permite ayudar al deportista: bolsas de trabajo, pólizas de salud económicas, formación para su futuro...", dijo.

"Las empresas nos piden deportistas para sus departamentos de recursos humanos, para temas de motivación... Tienen tan interiorizado el trabajo en equipo, la disciplina y los valores del deporte, que eso compensa una posible menor formación educativa", aseguró.

Inmersa en la última fase de la preparación de los Juegos de invierno que se celebrarán en PyeongChang (Corea del Sur) en febrero, Cabezas indicó que, aunque España llevará "un equipo pequeño", el COE tiene "mucha ilusión con el hielo y con el snowboard, porque hay posibilidades" de que lleguen las medallas.

María Victoria Cabezas, "una madrileña que trabajó en los Juegos de Barcelona'92 (protocolo y relaciones con las federaciones internacionales)", sería feliz de ver unos Juegos en Madrid, pero piensa que ahora toca esperar.

"Nada me gustaría más que unos Juegos en mi ciudad. Me haría una ilusión tremenda, pero no sé si ahora, por circunstancias políticas, económicas, incluso por la situación del Movimiento Olímpico, es el momento. Me gustaría que mis nietos lo vieran", afirmó.

Las recientes revelaciones sobre una supuesta compra de votos por parte de Río de Janeiro para ganar la sede de los Juegos de 2016, a la que también aspiró Madrid, la dejan "muy triste".

"Después de haber mamado en mi casa, en mi familia, los valores del deporte, esto me entristece. Es lo contrario. Yo viví lo que se hizo desde aquí para Madrid 2020 solo con dos duros, y pensar que puede haber otras cosas es muy difícil", comentó.

La secretaria general del COE es hija de Gregorio Cabezas, fundador en 1968 de la primera Federación Española de Deportes para Minusválidos y presidente entre 1982 y 1984 de la Organización Internacional de Discapacitados y entre 1984 y 1992 del Comité Internacional de Coordinación (ICC), germen del Comité Paralímpico Internacional (IPC).

"Él fue miembro de COE, de varias federaciones, arquitecto, promotor de la primera legislación de supresión de las barreras arquitectónicas... Había reuniones del COE que se hacían en el salón de mi casa", recordó María Victoria.

"Mi padre falleció en 2005 y no llegó a verme en el COE, pero ahora sé que estará orgulloso de mí", afirmó la directiva, que se considera "muy de trabajo en equipo" y que agradeció el apoyo de su predecesor en la secretaría general, Víctor Sánchez, actual tesorero del Comité.