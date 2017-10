Vettel: "Todavía tenemos opciones"

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno (2010-13, con Red Bull) y segundo en el actual certamen, a 59 puntos del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que podría festejar matemáticamente su cuarto título este domingo en el Gran Premio de EEUU, manifestó en Austin (Texas) que cree que aún tienen "opciones".

"Todavía tenemos opciones. Menos que hace unas carreras, pero hay una oportunidad y la vamos a perseguir. Sería totalmente erróneo dejar de pensarlo, tenemos que seguir centrados", comentó Vettel, de 30 años, este jueves en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin.

"Tenemos un gran coche, pudimos ganar las últimas carreras y aunque no lo hicimos eso no significa que no tengamos posibilidades de ganar las siguientes", indicó el alemán, en declaraciones recogidas por motorsport.com.

"En general ha sido una buena temporada. Siempre se juzga lo último, pero somos el equipo que más progresó. De Red Bull se esperaba que estuviera muy fuerte este año y especialmente al principio no fue así. Mercedes cumplió con las expectativas, pero de nosotros nadie esperaba que fuéramos tan fuertes. Lo tenemos complicado, pero el coche es bueno y quedan carreras", apuntó Vettel.

"En inglés dicen que no se acaba hasta que la mujer gorda canta. Tenemos que asegurarnos de que dejamos el mundial vivo. Sinceramente nunca miro atrás ni demasiado hacia adelante, sino a lo que llega justo ahora. Y con el progreso que hemos hecho en las últimas semanas, soy bastante optimista para esta carrera", dijo.

El alemán defendió a su jefe de equipo, el italiano Maurizio Arrivabene, criticado alguna que otra vez durante esta temporada: "Maurizio está haciendo un muy buen trabajo para que todos sigan en la línea correcta. Mi trabajo es empujar lo más fuerte posible en pista, pero hablo con los chicos y estuve en Maranello. Y día a día Maurizio está con la gente. Lo está haciendo bien", afirmó Vettel.