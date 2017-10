Tajani declina invitar a Puigdemont al PE para no equiparar España y Cataluña

Bruselas, 19 oct (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó hoy invitar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Eurocámara, y explicó que no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

"No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso", dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.

"Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo (...), pero Cataluña no es un país, quiero que eso quede claro, Cataluña es una comunidad autónoma que es parte de España", añadió Tajani.

El presidente de la Eurocámara recordó que el Gobierno de España "incluye una representación de Cataluña" y reiteró su llamada a establecer "conversaciones pacíficas" dentro del marco constitucional español.

Tajani dijo que no había mantenido ninguna conversación sobre Cataluña con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, durante su encuentro en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas, y recalcó que considera el asunto "un tema interno de España".

"Estamos a favor del diálogo y espero que no haya una declaración de independencia", subrayó.

Además, apuntó a que "todo debe hacerse respetando completamente las reglas y leyes vigentes", ya que "nadie en Europa reconocería la independencia de Cataluña".