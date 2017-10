Sergio García, "satisfecho" al lograr ser líder en un día con "buenos golpes"

Cádiz, 19 oct (EFE).- El español Sergio García declaró este jueves sentirse "muy satisfecho" tras encabezar la clasificación del torneo Andalucía Valderrama Masters, que comenzó en el Real Club Valderrama, en un día en el que dijo haber "conseguido" dar "buenos golpes".

El castellonense ocupa la primera posición de este torneo del Circuito Europeo de golf tras la primera jornada junto al holandés Joost Luiten con 5 bajo par, para firmar una tarjeta de 66 golpes.

En declaraciones difundidas por la organización, García ha calificado su juego de "fino" y se ha congratulado por haber "metido" unos "cuantos 'putts' buenos".

Al de Borriol le gustó especialmente la rapidez de la pelota en los 'greenes' de un campo que, a su juicio, ha "aguantado bien" tras las lluvias caídas en San Roque (Cádiz) en las horas previas al torneo.

García destacó que Valderrama haya estado un "poquito más jugable" e incidió en que "sigue siendo" un campo complicado "si pegas un golpe malo", pero que "afortunadamente", ha pegado "muy pocos" y sí "muchos golpes buenos".

El jugador español, número 11 del ránking mundial, destacó la presencia del público acompañándole en su recorrido, en el que ha conseguido hacer 'birdie' en los cuatro hoyos de Valderrama con par tres.

"No sé si los he hecho alguna vez, quizá haciendo 'eagle' en algún par cuatro, pero creo que nunca he hecho cuatro doses en los pares tres", aseveró.