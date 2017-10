Raña: "Lo de Alonso me sorprende, pero lo habrá valorado y ojalá salga bien"

Madrid, 19 oct (EFE).- El gallego Iván Raña, primer campeón del mundo español de triatlón (2002), recién regresado de Hawai (EEUU), donde fue undécimo en el Mundial de Ironman, y gran aficionado al automovilismo, dijo a EFE que la renovación de su compatriota Fernando Alonso con McLaren le "sorprende" pero que supone "que lo habrá valorado" y que espera que todo "salga bien".

"Me sorprende lo de Alonso, porque no sé cómo será, después de tantos problemas que ha tenido estos años", comentó, durante una visita a la redacción central de la Agencia EFE, Raña, de 38 años, que regresó a primera hora de este jueves de Hawai, donde compitió en la prueba de gran fondo más famosa del mundo, con recorrido de 3.800 metros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón (42,195 kilómetros) de carrera a pie.

"Supongo que Alonso lo habrá apalabrado todo bien, porque a veces intento imaginarme cómo sería para mí el hecho de tener, por ejemplo, una bici que no funcione o en la que no voy cómodo. Sería complicado seguir con esa marca, porque tu rendimiento depende de eso, al final. Y más aún en coches", opinó Raña, que, aparte de ganar el Mundial de 2002 (en Cancún, México), fue campeón de Europa ese año y al siguiente; y tiene dos Diplomas olímpicos, de los Juegos de Sydney 2000 (Australia) y Pekín 2008, en los que obtuvo sendos quintos puestos.

"Pero imagino que lo habrá valorado y me alegro, sobre todo si le van a poner el coche bien; porque es jodido ver a un tío que gana carreras y Mundiales de repente en los últimos puestos de los Grandes Premios. Es algo que no tiene sentido. Pero, como digo, espero que todo sea para bien. Y si así es, me alegraré mucho", comentó a Efe Raña, que a veces compite en rallys y que este fin de semana lo hará en una prueba de la Copa Renault Clio en el madrileño circuito del Jarama.

El campeón de Órdes (Coruña) también opinó acerca del madrileño Carlos Sainz, que debutará este fin de semana como piloto de Renault en el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

"A Carlos Sainz creo que cuanto mejor le den el coche, va a estar delante, seguro. Ya ha hecho algún cuarto puesto, con Toro Rosso. Creo que el nivel lo tienen, eso es indiscutible, pero en sus casos todo depende mucho más del material que les pongan a su disposición. Si van a mejor los dos, cojonudo", comentó a Efe Raña.

"A Carlos lo conozco algo más. He ido a su kárting. Y hemos entrenado juntos, sobre todo en bici. Hemos hecho algunos kilómetros juntos en Lanzarote. La verdad es que se está tomando en serio el tema del entrenamiento físico".

"Está muy concentrado en estos asuntos, porque al final estos aparatos, suponiendo que lo aguantase dentro, a una persona normal le romperían el cuello a la tercera vuelta", apuntó.

"Y una persona de la calle se provocaría una contractura en la pierna, sólo de frenar a tope al final de una recta. Estos detalles me los contaba Carlitos; y a mí que me gustan los coches y los rallys; y todo esto, me cuesta entenderlo: lo fuertes que tienen que estar. De verdad", indicó Raña.