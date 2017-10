Martí: las bajas te condicionan, pero tenemos una plantilla amplia

Santa Cruz de Tenerife, 19 oct (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, ha reconocido que las cinco bajas con las que afronta el conjunto blanquiazul el partido de este sábado ante el Lorca condicionan las decisiones, aunque ha advertido de que cuenta con "una plantilla amplia" y de que, pese a las ausencias, contarán con "un equipo competitivo".

"Juan Villar no se ha encontrado con toda la confianza necesaria para viajar y no estará disponible. Con Longo no debemos arriesgar sabiendo que Juan Villar está también con molestias; entonces, no podemos forzar para quedarnos sin ambos futbolistas", ha relatado.

Mientras tanto, ha lamentado la lesión de larga duración de Paco Montañés, ya que "se encontraba cada vez mejor, estaba participando y cogiendo ritmo".

"Me siento obligado en cada partido. Lo pasado, pasado está, únicamente sirve para ver los aciertos de los jugadores y corregir los errores en cuanto al funcionamiento del grupo. Cuando ganamos, hemos ganado y cuando pierde sucede lo mismo, ya que son partidos que no volverán a disputarse", ha dicho sobre las sensaciones antes del encuentro.

El técnico ha avisado de que el Lorca tratará de tener mucho tiempo el balón en el encuentro de este sábado, por lo que ha recalcado que sus jugadores deben ser intensos a la hora de recuperar la pelota.

También ha comentado que el Lorca "lo está pasando mal en cuanto a resultados, pero no en cuanto a juego", mientras que ha recalcado que el fútbol le ha enseñado que no se puede "despreciar a ningún rival, no por la clasificación, ni por el nombre ni por nada".

"Es uno de los equipos que más intenta jugar el balón en la categoría, que arriesga mucho y que también eso le ha costado muchos goles. Es un conjunto ambicioso, con posesión de balón, y que nos exigirá mucho. Evidentemente, nosotros debemos exigirles a ellos", ha agregado.

Martí ha comentado que este compromiso será especial porque se enfrentará con Curro Torres, quien fue compañero en el cuadro chicharrero durante el año del ascenso con Rafa Benítez.

"Es una persona a la que conocí y estuvimos prácticamente juntos todo el año. Ya se le veía que iba a ser entrenador el día de mañana porque lo tenía muy claro. En ese sentido, lo ha transmitido y posiblemente será uno de los mejores entrenadores del futuro, porque así lo demuestra día a día", ha insistido.