Lesmes: Sánchez y Cuixart no son presos políticos pues no los hay en España

Madrid, 19 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho hoy que los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no están en la cárcel por sus ideas porque "en España no hay presos políticos".

Carlos Lesmes ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar las jornadas de puertas abiertas del Tribunal Supremo al ser preguntado por la prisión provisional por supuesto delito de sedición para ambos dirigentes independentistas catalanes acordada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

"En España no hay presos políticos desde la Constitución española de 1978. Llevamos en nuestro país cuarenta años de democracia y a lo largo de estas cuatro décadas -el año que viene hará el cuarenta aniversario la Carta Magna- nadie ha estado encarcelado por sus ideas políticas y tampoco están encarcelados estos dos señores por sus ideas políticas", ha recalcado.

Ha aclarado que "puede que haya políticos que estén encarcelados y de hecho los hay pero no es como consecuencia ni de su actividad política ni de sus ideas políticas, es como consecuencia de hechos que son contrarios a la ley".

Lesmes ha recordado que "los políticos no están exentos de cumplir la ley y están tan obligados a ello como el resto de los ciudadanos y en determinados casos los jueces deben aplicarla y puede dar lugar incluso al encarcelamiento".

"Pero no es porque sean políticos, no es por razón de su actividad política, no es por razón de sus ideas políticas sino consecuencia de determinados actos que son contrarios al ordenamiento jurídico", ha insistido.

Por otra parte sobre la posible aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución ha señalado que "el Gobierno anunció que a partir de hoy y en el caso de no recibir respuesta al requerimiento que hizo activaría las medidas" de dicho precepto y "habrá que estar expectantes a ver qué es lo que decide finalmente el Ejecutivo ante la situación que se dé".

Carlos Lesmes ha explicado que "el artículo 155 es un precepto abierto que lo único que hace es habilitar al Senado a que autorice al Gobierno a adoptar medidas que permitan el restablecimiento del orden constitucional y estatutario cuando éste haya podido ser vulnerado".

En cuanto a las medidas a aplicar estima que "deberán ser sin duda proporcionales y ajustadas a ese objetivo" y su "contenido concreto es competencia del Gobierno proponerlas y al Senado autorizarlas".

Sobre si cabría un gobierno en funciones de tecnócratas ha insistido en que "las medidas a adoptar pueden ser muchas pero deben ser proporcionales y ajustadas a ese fin".

"No deben ir más allá pero tampoco deben quedarse cortas porque su objetivo debe ser ese, el restablecimiento del orden constitucional vulnerado", ha apostillado.

Por otra parte ha sido preguntado si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede cometer un delito de rebelión si sigue en la misma actitud.

Al respecto ha precisado que "en estos momentos no hay abiertas diligencias por delito de rebelión, no ha abierto investigación la Fiscalía y tampoco ningún Juzgado".

"Si los hechos que siguieran pudieran ser constitutivos de delito pues ya lo tendrán que determinar la Fiscalía y los jueces competentes pero en este momento no podemos afirmarlo porque no hay ninguna investigación judicial ni fiscal abierta en este sentido y en esa dirección", ha concluido.