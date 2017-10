Junqueras afirma no estar "nada satisfecho" con cambios de sedes de empresas

Barcelona, 19 oct (EFECOM).- El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado hoy que no está "nada satisfecho" con el hecho de que multitud de empresas catalanas hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña, pero ha recordado que "hay 260.000 empresas en el país que no han tomado esta decisión".

Junqueras ha clausurado hoy el Día de la Cambra en la Llotja de Mar, donde ha resaltado el compromiso del Govern "con la salud económica" de Cataluña, pero también con el camino hacia la independencia.

En su intervención ante un centenar de empresarios, Junqueras no ha querido pasar por alto la decisión que han tomado en el último mes más de 800 empresas de trasladar su domicilio social fuera de Cataluña debido a la incertidumbre generada por la situación política.

"No estoy nada satisfecho con que haya empresas que sienten la necesidad o tienen la preferencia de cambiar su sede social. Nosotros no querríamos que nadie tuviera esta necesidad o preferencia, pero obviamente es bueno recordar que hay 260.000 empresas en el país que no han tomado esta decisión", ha declarado el responsable económico del Govern.

Junqueras ha reivindicado los buenos datos económicos de Cataluña, que registra récords históricos de exportaciones, de inversión extranjera directa y de PIB, mientras que tanto el Puerto de Barcelona como el Aeropuerto de El Prat "están viviendo los mejores momentos de su historia".

"Hay elementos que invitan a la confianza y al optimismo y son fruto de empresarios y de trabajadores, pero también del esfuerzo de un gobierno que ha hecho mucho trabajo a la hora de garantizar la estabilidad presupuestaria, reducir los niveles de déficit, cuadrar la tesorería o pagar a proveedores a menos de treinta días", ha afirmado Junqueras.

Ha señalado, en este sentido, que el Govern ha recibido por este esfuerzo "elogiosas palabras" tanto del ministro de Economía, Luis de Guindos, como del de Hacienda, Cristóbal Montoro, "sin ir más lejos".

El vicepresidente catalán ha asegurado que desde el gobierno son "firmes partidarios de la confianza y la estabilidad" y ha apuntado que ello "no puede existir sin la credibilidad". Y el Govern, ha añadido, ha demostrado en circunstancias adversas que es capaz de hacer "cosas que algunos aseguraban que eran imposibles y que nunca pasarían".