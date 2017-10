Johannesson: El Oviedo sufre la mala racha que afecta a todos los equipos

Oviedo, 19 oct (EFE).- El futbolista islandés del Real Oviedo Diegui Johannesson ha señalado que el equipo venía "trabajando bien" hasta la derrota en Granada y ha señalado que las cinco jornadas sin conocer la victoria son una "mala racha" que han de pasar todos los equipos y que el conjunto azul está afrontando ahora.

"Es normal que el entrenador se enfadara tras perder en Los Cármenes, la imagen no fue como en otros partidos fuera de casa, pero la temporada es muy larga. Tenemos que trabajar para sumar de tres, porque la mala racha no cambia que el 'mister' confíe en nosotros y nosotros en él", ha analizado el defensa.

Para Johannesson, que vuelve a trabajar con el grupo tras lesionarse en la tercera jornada ante el Reus, el equipo ha tenido "mala suerte" en las últimas jornadas, lo que le ha hecho pagar con puntos sus "errores" y encajar "golazos" de los rivales.

"Tenemos que estar unidos y sumar todos, llevamos bastante bien la semana y hay que tirar hacia adelante. Tenemos que trabajar desde ya pensando en sumar de tres, porque viene el Córdoba y no va a ser fácil, vienen a por todas y nosotros de locales queremos los tres puntos", ha señalado el joven jugador.

El lateral ha sido reconvertido por las bajas y por el técnico Juan Antonio Anquela a extremo, posición en la que ya jugó en categorías inferiores y en la que se encuentra muy cómodo, aunque él lo que quiere es ser útil donde el equipo lo necesite.

"He entrenado como uno más y estoy muy contento, no tengo molestias, que es lo importante, y estamos haciendo lo posible para no volver a lesionarnos. He pasado mucho tiempo al margen del grupo y cuando el entrenador quiera contar conmigo, bienvenido sea", ha explicado el internacional islandés.

El futbolista, que tiene la doble nacionalidad, sólo piensa en volver a disputar minutos con el Real Oviedo tras varias semanas sin competir por lo que ve como una "meta muy lejana" poder disputar el Mundial de Rusia con su selección, a la que ha felicitado por su clasificación.

Los azules han trabajado en una intensa sesión en la que Mariga y el propio Johannesson han entrenado con normalidad y donde la principal novedad ha sido la participación del canterano Edu Cortina, que apura su recuperación tras la luxación de hombro y que ha hecho con el grupo gran parte del entrenamiento.