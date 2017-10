De Guindos garantiza que no habrá ningún "corralito" en Cataluña

Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha garantizado que no habrá ningún "corralito" en Cataluña y ha recordado que las dos principales entidades financieras catalanas, Caixabank y el Banco Sabadell, están "bajo el paraguas" del Banco Central Europeo y del Fondo de Garantía de Depósitos.

"No, no, en absoluto. No generemos ninguna expectativa irracional"", ha contestado De Guindos a los periodistas en el Congreso al ser preguntado por la posibilidad de que se produzca un "corralito".

Los bancos, ha dicho, "tienen todo el apoyo" del Gobierno y esa eventualidad no se va a producir, ha asegurado el ministro, que también ha explicado que en los últimos cinco días se han producido "entradas netas" de depósitos en los bancos que cambiaron su sede social de Cataluña a otras zonas de España.

Sobre una posible paralización de la venta de Bankia a causa de la crisis institucional catalana, De Guindos ha señalado que es una cuestión que habrá que estudiar porque en estos momentos se está viviendo una situación de "incertidumbre" que afecta "a muchas decisiones", pero que "se solventará", ha dicho convencido.