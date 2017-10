Federer a Nadal:"Al inaugurar tu academia no pensábamos en un 2017 tan bueno"

Palma, 19 oct (EFE).- El tenista suizo Roger Federer ha enviado un vídeo al español Rafa Nadal para felicitarle por el primer aniversario de su academia, y le recuerda que ninguno de los dos pensaban cuando se inauguró el centro "en el maravilloso año 2017" que están disfrutando ambos.

Federer asistió a la inauguración de Rafa Nadal Academy, situada la localidad natal del mallorquín, Manacor, en octubre de 2016, cuando los hoy número uno y dos del mundo en la clasificación de la ATP se reponían de sendas lesiones y albergaban serias dudas sobre el rendimiento que iban a tener en la alta competición.

Doce meses después, el balance no puede ser más satisfactorio, sobre todo para Federer, que ha ganado en 2017 seis títulos, cuatro de ellos ante Nadal, el último, en la final del reciente torneo Master 1.000 de Shanghái.

Esa final llegó para el mallorquín tras 16 victorias seguidas y después de ganar dos Gran Slams, Roland Garros y el US Open, y otros títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid.

"Felicito a Nadal por el primer aniversario de su academia", señala Federer en el vídeo.

"Se que tú y tu familia habéis trabajado mucho para que ese proyecto fuese posible, hasta convertirla en una de las mejores academias el mundo. Me siento feliz de haber estado ahí en persona y espero una nueva invitación para inspirarme y ver cómo la academia sigue avanzando", añade el suizo.

Nadal, por su parte, le responde con otro vídeo en el que agradece su presencia en la inauguración y le asegura que la academia "está abierta para tu familia, tus niños, para todos".

"Sé que no puedo agradecerte lo suficiente que estuvieras aquí en la inauguración de la academia y lo importante que fue tu presencia para mi familia y para mí. Lo que no puedo asegurarte es que sigas jugando tan bien después de venir aquí, y si lo haces, ya no te invitaré más", afirma, riendo, el manacorense.