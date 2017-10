Comesaña: "Tenemos un equipazo y grandes posibilidades de ascender"

Madrid, 19 oct (EFE).- Santi Comesaña, centrocampista gallego del Rayo, se mostró "feliz" por su renovación hasta 2023 y opinó que esta temporada tienen "un equipazo y grandes posibilidades de ascender" a Primera.

Comesaña, de 21 años, tenía contrato hasta 2020, pero el buen inicio de temporada que ha protagonizado, con interés de algunos equipos ingleses, ha propiciado su ampliación por tres campañas más esta semana.

"Soy muy feliz aquí y esto es lo que quiero, estar en el Rayo. Ha sido perfecto", dijo Comesaña, que llegó al equipo madrileño en 2016 procedente del Coruxo.

"Vengo de un fútbol semiprofesional y he crecido en el Rayo con grandes jugadores viéndoles entrenar cada día y con cada entrenador. Con Míchel intento aprender y estoy donde estoy gracias al Rayo", señaló.

"Tanto con Sandoval como con Baraja era intermitente, no me sentía con confianza y Míchel me la ha dado. Soy importante para el equipo y eso se nota", apuntó Comesaña, en una entrevista difundida por el club.

El Rayo, quinto con 18 puntos, es uno de los aspirantes al ascenso, objetivo que se ha marcado el club esta campaña.

"Veo muy bien al equipo. Somos mucho más equipo en todos los sentidos que la temporada pasada. Tenemos equipo para ascender, el mejor de la categoría, aunque luego hay muchos factores que condicionan el ascenso. Tenemos un equipazo y grandes posibilidades de ascender", manifestó.

La próxima jornada, el Rayo recibe al Sporting, tercer clasificado también con 18 puntos.

"Estamos muy confiados, pero ellos llegan en un buen momento. Tienen un gran equipo, uno de los mejores y costará mucho ganar, pero en Vallecas lo podemos sacar adelante", concluyó.