Los colegiales jugarán de rosa contra el Barcelona

Madrid, 19 oct (EFE).- El Movistar Estudiantes jugará, por primera vez en su historia, con una camiseta rosa ante el Barcelona Lassa para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, un color que se convertirá en el principal de la tercera equipación del equipo para la presente temporada.

Fernando Galindo, presidente del equipo colegial, en la presentación de la nueva equipación comentó el "apoyo por segundo año a esta campaña de concienciación" y también habló del inicio de temporada y del traslado a Torrejón para jugar la competición europea.

"El pabellón de Torrejón no ha sido la mejor opción, pero ha sido la única, porque económicamente no había ninguna otra. No podemos endeudar al club. Estamos gestionando y buscando soluciones para traer de nuevo los partidos a Madrid. Estamos hablando con las dos instituciones (Ayuntamiento y Comunidad) que nos deben acompañar", dijo.

Respecto a la temporada apuntó que "las tres ultimas victorias, dos en Europa y una en la Liga ACB, deben situarnos en el camino correcto y adecuado, porque tenemos un equipo compensado y con aspiraciones este año y esperamos dar alegrías a la afición con momentos de buen juego".

El base sueco Ludde Hakanson, presente en el acto, mantuvo la misma dirección. "Empezamos mal y perdiendo en casa contra Gipuzkoa, pero ahora estamos mejor, estamos más conjuntados y queremos jugar mejor en casa", observó pensando en el próximo partido ante el Barcelona.

El club catalán fue precisamente el que le trajo a España.

"Ya hace tres años que no juego ahí y ahora juego con Estudiantes, así que quiero ganarles, aunque claro que son un buen equipo", sentenció Hakanson.

Algunas de las acciones que llevará a cabo Estudiantes será llenar la instalación madrileña con trece mil cartulinas rosas y también pidió el presidente que los aficionados acudan con alguna prenda rosa para teñir por completo las gradas.