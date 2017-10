El cine sudafricano llega a Madrid en homenaje al símbolo antiapartheid Tambo

Madrid, 19 oct (EFE).- Una muestra de cine, organizada dentro de los actos que conmemoran el centenario del nacimiento del símbolo de la lucha contra el apartheid Oliver Reginald Tambo, permitirá a los madrileños revisar la obra de algunos de los directores sudafricanos más destacados, como Zola Maseko, Teboho Edkins o Sara Blecher.

Organizado por la Embajada de la República de Sudáfrica en Madrid, en colaboración con el Festival de Cine Africano-FCAT y el Ministerio Nacional de Arte y Cultura de Sudáfrica, la primera Muestra de Cine Sudafricano se celebrará entre el 25 y el 29 de octubre en los Cines Golem.

El evento, que ha programado ocho largometrajes -seis con lo más destacado de la producción cinematográfica sudafricana más reciente y dos obras relacionadas con episodios históricos del país-, tiene por objeto ampliar los lazos de cooperación cultural entre las industrias cinematográficas de España y Sudáfrica.

El ciclo se abrirá el próximo miércoles con la proyección de la película 'Drum', de Zola Maseko, que presentará la película y participará en un coloquio con el público tras la proyección.

'Drum' es un thriller que reconstruye la vida del periodista Henri Nxumalo, que durante años realizó una encomiable labor de investigación para la revista 'Drum', dedicada a denunciar casos de racismo y de exclusión.

La cinta obtuvo el premio a mejor película en FESPACO, festival de cine más importante del continente africano, así como el premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Zanzíbar.

El viernes 27 se proyectarán dos títulos, 'Coming of Age', del director Teboho Edkins, nacido en Estados Unidos pero criado en Lesoto, Francia y Alemania, donde vive actualmente, y que también estará presente en la sala para presentar este documental que sigue el paso de la niñez a la vida adulta de cuatro adolescentes de las montañas de Lesoto.

Después será el turno de Sara Blecher que presentará 'Ayanda', una cinta que fue merecedora del premio del jurado en el Festival de Los Ángeles donde se muestra la sociedad multicolor de Yeoville, un suburbio de Johannesburgo.

El sábado 28 de octubre habrá tres proyecciones: a las cuatro, 'Come Back Africa', del director estadounidense Lionel Rogosin, una obra clave para la comprensión la sociedad del apartheid de los años 50; y a las seis, 'The Endless River', de Oliver Hermanus, sobre el amor interracial en la Sudáfrica contemporánea.

Después se podrá ver 'Necktie Youth', del joven director Sibs Shongwe-La Mer, una radiografía impregnada de drogas y alcohol que revela la vida y las preocupaciones de jóvenes de clase adinerada de la ciudad de Johannesburgo.

El domingo 29 se cierra la programación con dos películas, 'Love The One You Love', de la joven cineasta Jenna Cato Bass, y 'Mama Africa', el sentido tributo de Mika Kaurismaki a una de las mayores representantes de la cultura sudafricana, Miriam Makeba.