Cervera: "El Huesca es un equipo fuerte, duro y que no ha perdido en casa"

Cádiz, 19 oct (EFE).- El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha definido al Huesca, su rival el próximo sábado en El Alcoraz, como un equipo "fuerte", "duro" y con "las ideas claras", y ha destacado que en su terreno de juego "no ha perdido aún".

El Cádiz lleva seis jornadas seguidas sin ganar, la última en el estadio Carranza ante la Cultural Leonesa (2-2) en un partido que los amarillos ganaban por 2-0 a falta de dieciséis minutos; de lo que Cervera dijo a los periodistas que "no se pueden hacer muchas cosas bien y tirarlo todo en diez minutos".

Y aunque es consciente de que "por mucho que lo recuerdes no hay vuelta atrás", el entrenador del Cádiz consideró "necesario" corregir aspectos no deseados para que "no se vuelvan a repetir según qué cosas".

El centrocampista Jon Ander Garrido también ha comparecido y ha manifestado que el deseo es "sacar" un "buen resultado" en Huesca para que "anímicamente" les "dé fuerza".

El vasco ha sido tajante al afirmar que, a su juicio, las aspiraciones clasificatorias del Cádiz deben ser "estar arriba".