Alonso: "Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa"

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El piloto español Fernando Alonso declaró este jueves, tras anunciar que en 2018 seguirá en McLaren, que su corazón siempre le ha dicho que se quede y que en la escudería se siente "en casa".

"Es fantástico poder prolongar mi relación con todo el equipo de McLaren. Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Es un equipo maravilloso, lleno de gente increíble, con un calor humano y una cordialidad que yo nunca he vivido en otro sitio en la Fórmula Uno. Estoy muy contento de pilotar aquí", afirma Alonso en un comunicado de la escudería.

"Igual de importante es el hecho de que McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto en la Fórmula Uno. Aunque los últimos años no han sido sencillos, no se nos ha olvidado cómo ganar, y creo que lo podemos volver a conseguir pronto", agrega.

El bicampeón mundial español afirma además: "Los últimos tres años nos han dado el impulso para planear y construir para el futuro, y estoy con ganas de afrontar esa travesía".

"Estoy ilusionado por nuestro futuro juntos, y ya estoy trabajando duro para que sea un éxito", concluye.