Agotadas las entradas del séptimo concierto CCME, con DNCE y Álvaro Soler

Madrid, 19 oct (EFE).- La organización del Coca Cola Music Experience (CCME) ha anunciado hoy en un comunicado que se han vendido todas las entradas de su séptima edición, cuyo concierto está previsto para este sábado y contará con los estadounidenses DNCE como principal aliciente.

Junto al grupo de Joe Jonas, autores del éxito 'Cake by the ocean', estarán también la 'boy band' de pop latino CNCO, los españoles Álvaro Soler, Blas Cantó y Ana Mena, la mexicana Lali Espósito, así como The Tripletz y el último representante de Irlanda en Eurovisión, Bendran Murray.

Además, para este evento multitudinario dirigido a los más jóvenes está confirmada la aparición como invitados del reguetonero Nicky Jam, de la 'girl band' nacional Sweet California y los italianos Benji & Fede, Critika y Saik, Laura Durand y Brisa Fenoy.

En total serán 14 los artistas que suban al "mayor escenario" visto hasta la fecha en un Coca-Cola Music Experience, que este año volverá a celebrarse en el WiZink Center de Madrid (conocido popularmente como el Palacio de Deportes) a las 17.30.