El secretario técnico asegura que el proyecto "debe ir hacia arriba"

Sevilla, 18 oct (EFE).- El secretario técnico del Real Betis Energía Plus, Antonio Alonso, quien accedió al cargo la pasada semana, ha destacado que el proyecto que le presentó el club es "ilusionante" y que "debe ir hacia arriba", pese a que el equipo sevillano ha arrancado la temporada con un pleno de cuatro derrotas.

El vasco, en declaraciones que facilita este miércoles el club sevillano, relató que "al equipo le quedan horas de vuelo" y que lo ha "estado estudiando" y ve que "se ha configurado tarde y eso requiere de una conjunción".

"Es cierto que no está jugando bien, no está encontrando sus señas de identidad, por lo que no tenemos que ocultar que no se están dando las cosas como queremos. Tenemos que agarrarnos a las cosas positivas con las que creemos que el equipo puede crecer", señaló.

Alonso añadió sobre la plantilla que dirige Alejandro Martínez que "la experiencia lo que dice es que los inicios no tienen por qué determinar el resultado final de la liga" y que tienen "unos jugadores que pueden ayudar a cambiar la situación y un cuerpo técnico muy bien determinado".

El secretario técnico del Betis Energía Plus puntualizó que "una de las primeras premisas que hay que tener es analizar lo que se está haciendo y ahora mismo lo que se está haciendo no es bueno".

"Lo que no se les puede achacar a los jugadores es el empeño por intentar cambiar la situación. Sí que es cierto que no estamos tocando la tecla que nos lleve a ganar pero nuestros jugadores están tocando distintas teclas para intentar revertir la situación", insistió.

Alonso, que debutó en el organigrama del club con la derrota del equipo el pasado sábado en Málaga ante el Unicaja (99-71), se refirió también a la cita del próximo domingo en el Palacio San Pablo ante el Montakit Fuenlabrada.

"Yo lo que quiero es llegar el domingo, ver que el equipo compita, conseguir la victoria y seguir trabajando. La clave es trabajar y crecer, no queda otra", subrayó.