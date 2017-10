El Real Club Valderrama de la A a la Z

Cádiz, 18 oct (EFE).- El Real Club de Valderrama, ubicado en San Roque (Cádiz), acoge entre este jueves y el domingo el 'Andalucía Valderrama Másters', prueba del Circuito Europeo que definirá los candidatos a entrar en la 'Carrera hacia Dubai', sede el próximo noviembre del Mundial de Golf.

Las claves del mítico trazado gaditano pueden resumirse de la A a la Z:

A de ALBATROS: Una placa en el hoyo 17 recuerda el ALBATROS logrado por el malagueño Miguel Ángel Jiménez en el Volvo Máster de 1994. En éste Par 5 exigente, Jiménez embocó de dos golpes desde una distancia de unos 190 metros para acercarse al líder del torneo, el alemán Bernhard Langer, que finalmente se llevó el trofeo. Años después (2008) el norirlandés Graeme McDowell imitó la proeza, pero la placa le recordaba que Jiménez fue y siempre será el primero.

B de BEEF: El inglés Andrew Johnston es el último ganador en Valderrama tras la victoria del año pasado en el denominado Valderrama Open de España. Conocido como 'Beef', es una de las sensaciones del golf europeo, tanto por su calidad dentro del campo, como por su carácter fuera del mismo.

C de COLIN: El escocés COLIN Montgomerie fue el gran dominador de la Orden de Mérito europea en los años 90 con ocho victorias y, junto a Langer, el que más triunfos (2) ha logrado en Valderrama. En la edición del Andalucía Másters de 2002 compartió entorchado junto al alemán al llegar la oscuridad al trazado en el segundo hoyo de desempate.

D de DUBAI: Valderrama fue, tradicionalmente, la prueba final para decidir la Orden de Mérito Europea, que hoy se puede asemejar a la Carrera hacia DUBAI. El objetivo del campo gaditano es regresar al puesto del que nunca debió salir y, tras albergar un evento de las Rolex Series del circuito continental los próximos años, formar parte de las series finales que decidirán el mejor jugador del año en tierras europeas.

E de EUROPA: Actualmente, Valderrama ostenta el título 'oficioso' de ser el mejor campo de EUROPA. Profesionales y especialistas siempre han elogiado el recorrido gaditano y, por su historia, siempre ha sido un referente del 'European Tour'.

F de FLEETWOOD: El inglés Tommy FLEETWOOD es el actual líder de la Carrera hacia Dubai del Circuito Europeo y uno de los grandes ausentes en Valderrama. Oportunidad para sus perseguidores, los españoles Sergio García y Jon Rahm. El inglés acumula dos victorias esta temporada, en Francia y Abu Dabi.

G de GARCÍA: Sergio GARCÍA. El golfista de Borriol (Castellón) ha sido el gran impulsor de la recuperación de Valderrama para el circuito europeo. La Fundación Sergio García apoya decisivamente el torneo y, el actual ganador del Máster de Augusta, será la gran atracción de la competición. Sergio ya ha logrado ganar en Valderrama con su victoria en el 'Andalucía Valderrama Másters' de 2011.

H de HARRINGTON: El irlandés Padraig HARRINGTON es otro de los ganadores de algún grande, Abierto Británico 2007 Y 2008 y el PGA 2008, que se darán cita en Valderrama. Harrington se llevó el Volvo Máster de 2001, aunque en aquella ocasión no se disputó en Valderrama.

I de IAN: El galés IAN Woosnam, uno de los golfistas europeos más importantes de las décadas de los 80 y 90, vivió en Valderrama uno de los momentos más emotivos de su carrera. Woosnam, ganador del Máster de Augusta de 1991 y dos veces de la Orden de Mérito Europea, se despidió de la Ryder Cup en el recorrido gaditano, que albergó la competición más importante del golf mundial en 1997.

J de JIMÉNEZ: Valderrama es su casa. El golfista de Churriana (Málaga) Miguel Ángel Jiménez rozó el triunfo en la primera edición del Campeonato del Mundo Amex de 1999. No pudo derrotar al jovencísimo Tiger Woods, que se quitó la espina de la derrota de la Ryder de 1997. En aquella ocasión Jiménez sí cantó victoria como vicecapitán de Seve Ballesteros en el equipo europeo.

K de KAYMER: El alemán Martyn KAYMER es otro de los ganadores de 'Majors' que desafiarán esta semana a Valderrama. "Si hay un campo donde quisiera jugar toda mi vida, ése sería Valderrama", reconocía esta semana el ganador del PGA de 2010 y el US Open de 2014.

L de LANGER: El excepcional golfista alemán Bernhard LANGER es, junto a Montgomerie, el que más victorias (2) ostenta en el campo gaditano. Victorias de mal sabor de boca para el golf español al imponerse a Severiano Ballesteros en 1994 y a Miguel Ángel Jiménez en 2002.

M de MEDIOAMBIENTE: El Medioambiente es una valor excepcional de Valderrama. Premiado con el Certificado Medioambiental Audubon, el recorrido de San Roque es santuario de especies como el tejón, el ratón de campo, la rana herbosa, la tortuga del caspio o el búho real.

N de NICK: Sir NICK Faldo. La leyenda europea, con siete grandes en su palmarés, guarda una relación especial con Valderrama. El golfista inglés de adjudicó la primera edición del Volvo Máster en 1988 y en el mismo trazado jugó su último partido en la Ryder Cup (1997).

Ñ de PATIÑO (la contiene): Jaime Ortiz-PATIÑO fue el impulsor del recorrido gaditano de Valderrama. En 1984 adquirió el campo conocido como 'Las Aves' y lo transformó en el actual Valderrama. Tras encargar a Robert Trent Jones un nuevo diseño, el trazado fue la referencia europea para albergar el Volvo Máster (1988-1996 y 2002-2008), el Amex (1999-2000) y la Ryder Cup (1997).

O de OPEN: Valderrama acogió el OPEN de España en 2016. Siempre se ha considerado como el mejor escenario para acoger este torneo, uno de los más antiguos del circuito europeo y que sigue sin fecha de regreso al calendario. Un OPEN de España que se adjudicó el inglés Andrew Jhonston.

P de PAR: El recorrido de Valderrama se extiende por 6.392 metros y constituye un PAR 71, distribuido en cuatro pares 3, 12 pares 4 y tres pares 5.

Q de QUIRÓS: Álvaro QUIRÓS es el jugador 'local'. Nacido en Guadiaro, a pocos kilómetros de Valderrama, el gaditano ha vuelto a saborear esta temporada el triunfo con su victoria en Italia el pasado mayo, después de años de travesía sin encontrar ese juego que lo sitúo como la gran promesa del golf español. Llega con ganas de dejar su sello en su casa.

R de RAHM: John RAHM. El golfista de Barrica (Vizcaya) es el gran futuro del golf español. Con poco más de un año de profesional, Rahm jugará como tal por primera en Valderrama y llega como quinto en el ránking mundial. Sus dos victorias este año, el Open de San Diego (PGA) y el Open de Irlanda (European Tour), y su tercer puesto provisional en la Carrera hacia Dubai, le otorgan un papel importante en la terna de favoritos a la victoria. La gran atracción del torneo junto a Sergio García.

S de SEVE: SEVERIANO Ballesteros. La leyenda de Pedreña (Cantabria) fue el gran artífice para la explosión mundial de Valedrrama. Capitán del equipo europeo de la Ryder Cup de 1997, la figura de SEVE, junto a la de Patiño, logró que la competición más prestigiosa del golf mundial se jugara por primera y única vez en una sede europea fuera de las islas británicas. El de Pedreña nunca 'ganó' en Valderrama, pero la victoria de Europa ante Estados Unidos por 14.5 a 13.5 en el 97 fue su mejor triunfo.

T de TOPERA: En el Volvo Máster de 1994 Seve acarició la victoria en Valderrama. En el hoyo 18 de la última jornada, una mala salida hacia la derecha del español mandó la bola tras un árbol y sobre una 'TOPERA'. El árbitro no concedió a Ballesteros un alivio sin penalidad al considerar que no se trataba de una madriguera creada por un topo. Seve no pudo salvar el par y le costó el torneo, que se adjudicó Langer.

U de ROQUE (la contiene): La localidad gaditana de San ROQUE acoge el trazado de Valderrama. Ubicado a 130 kilómetros de Cádiz y a otros tantos de Málaga, San Roque se encuentra en el corazón del golf de Andalucía.

V de VOLVO: El Volvo Máster, torneo de referencia en el European Tour, fue creado única y expresamente pensando en Valderrama en 1988. El recorrido gaditano era la cita final del año y estaba marcado del calendario de todos los golfistas europeos. Hasta 14 ediciones del Volvo Máster se han celebrado aquí.

W de WOODS: Considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, con 14 grandes, el estadounidense Tiger WOODS logró vencer el desafío de Valderrama en 1999, al imponerse en el AMEX de ese año a Miguel Ángel Jiménez. Valderrama también lo tiene grabado en la memoria Woods, quien se estrenó en la Ryder Cup en el recorrido gaditano en 1997.

X de AMEX (la contiene): El Campeonato del Mundo American Express (AMEX), que albergó Valderrama en sus dos primeras ediciones fue el último espaldarazo internacional para el campo. Tras exhibirse mundialmente en la Ryder de 1997, Valderrama acogía el estreno de un Campeonato del Mundo, lo que le hacía ser centro mundial del golf. Woods ganó en 1999 el primero de sus siete entorchados mundiales, mientras que el canadiense Mike Weir firmó el triunfo en 2000.

Y de RYDER (la contiene): La RYDER Cup de 1997. El torneo más importante de golf del mundo, que enfrenta a Estados Unidos y a Europa, salió de las islas británicas para desembarcar en Valderrama. Ganó Europa bajo la capitanía de Seve y mostró al mundo la excepcionalidad del recorrido gaditano, que desde entonces aparece regularmente en el ránking de los cincuenta mejores campos del planeta.

Z de ZAGALETA: El grupo ZAGALETA es el actual propietario del campo. Con planes de expansión, respetando la historia y tradición de Valderrama, el grupo empresarial tiene el objetivo de devolver el esplendor mundial al campo.