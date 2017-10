Raña: "Catástrofe brutal, de los palos más duros en la historia de Galicia"

Madrid, 19 sep (EFE).- El gallego Iván Raña, primer campeón del mundo español de triatlón de la historia -2002, en Cancún (México)- que el domingo acabó undécimo el Mundial de Ironman de Kona (EEUU), declaró a EFE desde Hawai que los recientes incendios en su tierra fueron "una catástrofe brutal" y "uno de los palos más duros en la historia de Galicia".

"No sólo ha muerto gente; en esta tragedia han muerto muchos animales. Y es algo tristísimo, perder el patrimonio de Galicia, sobre todo su medio ambiente, los montes, ríos, lagos, el mar... todo lo que hay y que se va a perder por esta barbarie. Los que han hecho esto son unos desalmados", explicó Raña, nacido hace 38 años en Órdes (Coruña), en conversación telefónica con Efe desde Hawai, poco antes de iniciar su viaje de regreso a España.

"No tienen cultura de medio ambiente, ni lo respetan. No entenderán nunca en su vida lo que han hecho. No sé cómo los penalizarán, pero espero que sea con dureza", explicó Raña, asimismo doble campeón de Europa de triatlón (2002 y 2003) y doble Diploma olímpico, en los Juegos de Sydney 2000 (Australia) y Pekín 2008 -en los que obtuvo sendos quintos puestos-; que desde hace unos años se dedica al Ironman (3.800 metros a nado, 180 kilómetros en bici y un maratón -42,195 kilómetros- a pie).

El astro gallego explicó que esperaba "más" en la competición del pasado fin de semana -que ganó, con récord de la prueba (ocho horas, un minuto y cuarenta segundos) el alemán Patrick Lange- pero que da por bueno el undécimo puesto final logrado en Kona, tras una gran remontada en el segmento a pie.

"Pensé que iba a ser mi día redondo, porque nadando fue muy bien la cosa, mucho mejor que el año pasado. La transición, también: fue perfecta y adelanté puestos, y todo. En bici pasaron seis o siete kilómetros y me coloqué segundo. Iba escapado (el australiano) Josh Amberger, pero sabíamos que no era el hombre más peligroso. Me encontré bastante bien al principio, porque para arriba voy bastante bien, y en el llano", comentó a Efe Raña.

"Pero a partir de los 40 ó 50 kilómetros (del segmento ciclista) noté que muscularmente me cuesta mover el desarrollo, algo que tendré que afianzar este invierno. No es normal que pasara de ir tan bien a ir sólo regular. Aunque pienso que es un tema más de posición en la bici que de otra cosa", dijo.

"Y, luego, el maratón consistió en limitarme a intentar sacar una carrera decente de un día que pudo haber sido bastante peor", opinó el campeón coruñés, considerado el 'padre deportivo' de los éxitos del triatlón español.

"El undécimo puesto al final no está mal, porque ya tengo unos buenos puntos para el Ironman de Hawai del próximo año, algo que ya tengo en la cabeza", recalcó.

"También miraré a ver si hago alguna carrera antes de acabar la temporada, sobre todo para afianzar la clasificación para Hawai", añadió.

"Tengo que estar contento, porque al final ha sido otro año en el que he estado ahí, peleando por estar delante, en la elite; y eso siempre hay que valorarlo. Cuando eres joven, estas cosas no las valoras tanto", explicó a Efe Iván Raña.