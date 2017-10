Rajoy: Vetos a la oposición evitan incrementar el déficit en 30.000 millones

Madrid, 18 oct (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado hoy justificados los vetos que el Ejecutivo ha planteado a diversas iniciativas de la oposición durante esta legislatura al asegurar que hubieran supuesto un incremento del déficit en 30.000 millones, lo que supone un 3 por ciento del PIB.

Rajoy ha aportado este dato en la sesión de control en el Congreso a la pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Margarita Robles, sobre qué va a hacer el Gobierno para dinamizar la actividad parlamentaria.

Una de los derechos que tiene el Gobierno, ha recordado Rajoy, es controlar el presupuesto del Estado, por lo que ha dicho que es procedente poner coto a las propuestas de los grupos de la oposición que conllevan un incremento de gasto.

"En el supuesto de que se hubieran aprobado todas las iniciativas muy loables de la oposición, hubiéramos incrementado el déficit en tres puntos, 30.000 millones de euros, en lo que va de legislatura. Comprenderá que eso tiene bastante poco sentido y tenemos que ajustarnos a nuestro presupuesto", ha razonado Rajoy.

Robles ha apuntado que en los últimos once meses, se han vetado 45 propuestas de la oposición y de Parlamentos autonómicos y ha criticado que siempre guarden relación con leyes que "afectan a los derechos de los trabajadores y de las personas más desfavorecidas" y a políticas sociales.

Para constatar que el Gobierno "no está dinamizando la vida política en el Parlamento", ha puesto también de ejemplo el hecho de que solo se han aprobado dos leyes en lo que va de legislatura, lo que ha considerado "una vergüenza".

Ha reprochado además que únicamente se estén tramitando siete proyectos legislativos y que el Ejecutivo haya aprobado 21 decretos.

"Estamos viviendo unos momentos políticos muy difíciles que hacen más necesario que nunca dinamizar la vida en este Parlamento", ha demandado Robles al hacer alusión a la crisis en Cataluña.

Tras opinar que al Parlamento no le falta dinamismo, Rajoy ha puntualizado que "la función del Gobierno no es ésa, sino la de gobernar, que no es poco y someterse control de la Cámara".

"Si cree que hay un problema de dinamismo, parlamentario, a lo mejor tiene que indagar si alguna responsabilidad tiene usted o algunos otros grupos. El Gobierno, desde luego, no tiene ninguna. Viene cuando le llaman", ha zanjado Rajoy.

El presidente del Gobierno ha considerado "razonable" el número de iniciativas legislativas que han salido adelante hasta ahora y ha añadido que "no está escrito en ningún sitio que un Parlamento sea más dinámico porque apruebe más leyes".

En ocasiones, ha proseguido, "es mejor que haya menos normativa y más libertad para los agentes económicos y sociales".