Podemos supedita estar en la comisión territorial a que no se aplique el 155

Madrid, 18 oct (EFE).- La dirección del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha dejado "en suspenso" su participación en la comisión que estudiará el modelo autonómico, en la que sólo estarán presentes si no se aplica el artículo 155 de la Constitución y no hay una declaración ilegítima de independencia.

"Hemos decidido dejar nuestra participación en suspenso a la espera de acontecimientos. Pensamos que si se aplica el 155 o si Puigdemont decide declarar ilegítimamente la independencia esa comisión no es un marco viable de diálogo, hoy por hoy", ha dicho el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al término de la reunión.

De momento, según Podemos, no se dan las condiciones para que puedan estar presentes en esa comisión, aunque Iglesias ha confiado en que cambien las circunstancias.

"Ojalá en el futuro se dé una situación de desescalada de la tensión y pueda haber espacios en el Parlamento y fuera del Parlamento que sirvan para discutir de todo, pero desde luego en estos momentos no podemos hacer más que dejar en suspensos nuestra participación", ha señalado.

Una explicación que Iglesias ha acompañado con una advertencia al PP y al PSOE: "Si el PP o el PSOE intentan tocar una sola coma de la Constitución por su cuenta, nosotros tenemos diputados suficientes para asegurar al conjunto del pueblo español que cualquier cambio de una sola coma en la Constitución, eso lo va a debatir el pueblo y lo va a decidir toda la ciudadanía española por referéndum".

Fuentes de la dirección de Podemos abundan en estos argumentos y señalan a Efe que el PP y el PSOE sólo quieren hablar de modelo territorial y "eso no resuelve los problemas de los españoles".

"Sería un engaño para los ciudadanos si abrimos la Constitución sólo para hablar del modelo territorial, ¿y la reforma para prohibir puertas giratorias?, ¿y la reforma para blindar los derechos sociales?, ¿y la reforma para hacer una ley electoral más justa y proporcional?", se preguntan las mismas fuentes consultadas por Efe.

En Podemos apuntan también la ausencia de ERC y, posiblemente de PDeCAT en esa comisión, como otro elemento que hace que no se den las condiciones para el diálogo cuando se trata de resolver un problema con Cataluña pero sin la presencia de las fuerzas catalanas.

"No sería raro que tengan ya pactadas las conclusiones. No quieren aceptar que el bipartidismo se ha acabado", denuncian las fuentes de la dirección morada, que avisan de que estarán "atentos" a cualquier pretensión de PP y PSOE de cambiar la Constitución y que no van a permitir que lo hagan "como están acostumbrados".

En esta advertencia ha sido también contundente Pablo Iglesias: "Garantizo a todos los ciudadanos de España que si el PP y el PSOE, como hicieron con el 135, les tocan una sola coma de la Constitución nosotros llevaremos ese cambio a referéndum y serán los ciudadanos de toda España los que decidan", ha enfatizado.

Por el momento, Unidos Podemos lo que ha decidido es supeditar su participación en la comisión que estudiará la modernización territorial a esas dos: que el Gobierno no aplique el artículo 155 y que no haya una declaración unilateral e ilegitima por parte de la Generalitat.