Pablo Machín: "Tenemos que seguir creyendo en lo que nos ha traído aquí"

Girona, 18 oct (EFE).- El técnico del Girona, Pablo Machín, ha afirmado que para remontar el vuelo en la liga el equipo tiene que seguir convencido de sus posibilidades.

"Tenemos que seguir creyendo en lo que nos ha traído aquí", ha señalado Machín en la comparecencia previa al partido de Copa Cataluña de mañana contra el Llagostera.

Según ha apuntado el técnico soriano, el Girona y su afición tienen que ser "conscientes" de que su sitio es la Primera División y ha instado a unos y otros a no sufrir "por el hecho de estar una posición por encima o por debajo de la línea roja".

"El objetivo es estar fuera del descenso en el último partido de la liga", ha subrayado Pablo Machín, quien sobre el duelo ante el Llagostera ha manifestado su preocupación por actuar en un campo de hierba artificial.

Además, Machín también ha destacado que el encuentro puede ser útil, porque puede servir "para que los jugadores que tienen menos minutos sigan manteniendo el ritmo".

"Es importante dar la cara en todos los partidos y trataremos de hacer ver a los que jueguen que es una oportunidad para demostrar que tienen que tener más confianza del entrenador y más minutos", ha añadido el soriano.

En la misma línea respecto a la liga que Machín, el delantero Marlos Moreno se ha mostrado convencido de que, pese a haberse acercado peligrosamente al descenso en las últimas semanas, el equipo terminará consiguiendo la permanencia.

"Somos una gran familia que, independientemente de los resultados, trata de seguir trabajando y de no perder la cabeza. Hemos demostrado que somos un buen conjunto", ha indicado

En referencia a su situación personal, el extremo colombiano, que tan solo ha disputado dieciocho minutos oficiales con la camiseta rojiblanca, ha apuntado que está "muy tranquilo y muy contento" en el Girona.

El principal problema que se está encontrado el jugador cedido por el Manchester City es que Pablo Machín no utiliza extremos puros, pero el futbolista considera que debe adaptarse a las necesidades de la plantilla.

"Aunque muchos digan que este estilo no me favorece, mi idea es estar tranquilo. Sé que algún día tendré la oportunidad e, independientemente de donde me toque jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera", ha señalado.

La principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la participación de Marc Muniesa una vez recuperado de la lesión muscular que se produjo en el encuentro contra el Leganés del pasado 20 de setiembre.

Muniesa está descartado por precaución, según Pablo Machín, para el partido de mañana, pero podría volver a la titularidad el próximo lunes en la liga ante el Deportivo de La Coruña.

Con la vuelta a los entrenamientos de Marc Muniesa, el único jugador del Girona que continúa fuera de la dinámica del equipo es Pedro Alcalá, operado del tobillo, que aún estará entre dos y cuatro semanas más de baja.