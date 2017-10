Merino: "No puede haber otro objetivo que no sea salir del descenso"

Córdoba, 18 oct (EFE).- El nuevo entrenador del Córdoba, Juan Merino, afirmó hoy durante su presentación que ahora "no puede haber otro objetivo que no sea salir de la zona de descenso" para "estar en una zona cómoda y no peligrar".

Merino indicó en conferencia de prensa que en Segunda "hay muy poca diferencia entre el sexto y el décimo", por lo que dijo que su primer reto es llegar a la zona media de la clasificación y apostó por "ser humildes, porque por algo se está abajo".

Para ello, el técnico gaditano consideró que el equipo "defensivamente debe estar bien armado" y apuntó que su primera meta es "poder ser conocedor de la plantilla en dos semanas" y, desde esa premisa, armar un equipo "compacto", aunque precisó que "el sistema no es innegociable".

"Tengo una plantilla suficiente para competir con cualquiera, para mí mis jugadores son los mejores. Estoy convencido de que se harán las cosas bien y que están capacitados para hacerlo mucho mejor. Luego nos fijaremos si tiene que venir alguien", explicó.

Merino subrayó que el Córdoba es un club con solera y una importante afición y el jugador "tiene que ser conocedor de lo que se va a encontrar, un estadio de Primera" en el que "hay que dejarse la vida".

Admitió que "aquí puede haber algo más de ansiedad que en otros sitios" por la "situación de intranquilidad y nerviosismo que se ha generado"; y apostó por que "entre todos hay que fortalecerlo para sacar lo mejor de cada jugador, ser un equipo equilibrado y empezar a sacar puntos ya".

Merino toma las riendas del equipo ayudado por Rafael Pichardo, que será su segundo; aunque desde el club se informó de que el onubense Vicente Fuensalida, que desempeñó esa labor con Carrión, continuará como tercer asistente.